Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 29 al 4 de septiembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 29 al 4 de septiembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Cuidado en esta semana de no caer en trampas, de no caer en fraudes. Puedes estar pasando por momentos grandes de distracción y no darte cuenta de lo que firmas, así que trata de enfocarte, aunque sea en pocas cosas, pero que tengas la certeza de que lo hecho, esta bien hecho. Con el dinero puedes estar complicado, habrá retrasos en financiamientos, pagos e hipotecas. Cuida del amor, tu pareja necesita ser escuchada, estas poniendo muy poca atención a lo que siente y quiere, no la, lo, descuides más, puedes perder ese amor en una cerrada de ojos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Poner en duda la reputación de alguien sin siquiera investigar es un acto muy ruin, así que antes de poner en tela de juicio a nadie, primero ten las pruebas en la mano y después actúa, las consecuencias de cada acto que realices estos días se pueden multiplicar para bien o para mal, así que vete con tiento. Esta semana no es un buen momento para viajes o mudanzas, todo se te puede complicar y puedes hasta perder dinero por querer hacer las cosas con demasiada anticipación y sin la planeación debida. En el amor llegó el tiempo de cumplir tus promesas. Cuida de los dolores de espalda, cuida de que no regresen viejas lesiones o pueden complicarse aún más.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Semana de estructura, por fin entiendes que para que todo camine como reloj tienes que planearlo y estructurarlo a detalle. Por fin estas atento, atenta, a tu agenda y esto hace que todo se vaya acomodando en su justo lugar y momento, pero eso no es todo, también lograras que esta nueva planeación te lleve a ser visto como alguien analítico y dedicado. Semana importante para el crecimiento profesional, llegó el momento de actualizarte o de retomar estudios que tiene que ver con tu carrera y que te harán dar un giro de 180 grados. Son días para no desgastarte en chismes, confía en quien esta y ha estado a tu lado.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Sacarás de ti tu mejor y más amoroso lado, toda la sensibilidad de la que eres capaz de sentir, estará a flor de piel, serás el romántico de tu círculo cercano, estarás cursi y efusivo, efusiva, así que aprovecha esta maravillosa energía y has esa declaración de amor que tanto quieres, retoma el romance con tu pareja, reúnete con la familia y hazlos sentir importantes. Los detalles para ti esta jornada serán de vital importancia, tanto en la vida personal como en la vida laboral, nada se te escara y eso hará que de nuevo volteen a verte con ojos de crecimiento. Tu crecimiento espiritual puede dar un salto muy grande esta semana, revelaciones y señales en sueños.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

No te complique la vida, ahora no hagas ningún cambio del que no estes completamente seguro, segura, dales más tiempo a las situaciones, a las circunstancias, a veces el crecimiento es paulatino, es lento, pero tienes que confiar. Días muy buenos para reencuentros con amigo del pasado, de esos que no ves seguido pero que cuando lo reencuentras es como si nunca se hubieran separado, así que diviértete y goza de esa subida de energía que te está regalando el universo a través de la amistad incondicional. El dinero comienza a moverse, lo veras reflejado en la cartera, en tu cuenta de banco, es el regalo por el esfuerzo, pero sobre todo por la paciencia que has tenido durante semanas. En la salud, recibes excelentes noticias de exámenes médicos, así que no te descuides, porque esta buena racha de salud puede ser muy duradera.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Es importante empieces a recuperar fuerza, has dejado toda tu energía en cumplir a cabalidad proyectos laborales, en complacer a la familia, en reuniones con amigos, pero tienes que parar, ya no puedes seguir queriendo estar en todos lados, tienes que empezar a decir no a muchas invitaciones, no puedes quedar bien con todos, con todas, solo te estas causando un desgaste físico y mental. Llegó el momento de parar. Esta semana necesitas poner en marcha trámites legales que tienes en pausa por falta de tiempo, pero si sigues posponiéndolos vas a terminar perdiendo y no te va a gustar. Recuerda, que es de gran prioridad retomar tratamientos médicos, ya no te descuides más.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Gran semana para cambios de casa, de departamento, de cuidad o estado de residencia, todo se alinea para que logres por fin encontrar la manera, pero sobre todo el lugar perfecto para ti, no dejes de caminar este camino que estos días es seguro y va acompañado de mucha suerte. Escucha consejos de jefes, de padres o abuelos, serán reveladores y te abrirán el horizonte de una manera espectacular. En el amor todo se alinea perfecto, se arreglan malentendidos, se planean nuevas cosas, la familia puede crecer. Tu salud es muy buena, tanto física como emocional.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Toda la suerte está a tu favor, será una semana en donde todo se te dé sin hacer mayor esfuerzo, será una semana de brillo y vitalidad. No lo pienses más y echa a andar ese proyecto personal que tanto has soñado, si necesitas de un socio para que este se active, estos días son ideales para que lo encuentres y sea un gran socio. No permitas que nadie te diga que no se puede, que nadie te baje el ánimo y mucho menos las ganas de alcanzar tus metas de esta semana. Esta semana es propicia para pedir matrimonio, para pedir que alguien viva contigo. En la salud un chequeo para tus ojos no estaría de más.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Todos los caminos llevan a Roma, y tu tienes esta semana muchos senderos que te llevan al mismo lugar, a la meta cumplida. No siempre todas las personas tienes todas estas oportunidades al mismo tiempo, y tú, eres un ser privilegiado estos días, así que no dejes ir esta luz que te brinda la divinidad. En el dinero la economía se marca perfecta, se recobra el equilibrio, regresa a ti dinero que creías perdido, te pueden dar un crédito bancario por el que habías batallado en semanas pasadas, aprovecha bien esta buena racha.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Semana para comunicar exactamente lo que quieres. Pero ten cuidado con esta energía, porque se trata de comunicar sin ofender, con diplomacia, con amor y agradecimiento. Días perfectos para platicar con jefes de qué es lo que sigue para ti en ese lugar, en esa oficina, de estas platicas pueden surgir oportunidades de crecimiento. Todo lo que se refiera a los estudios está perfectamente aspectado, retomar la escuela, hacer exámenes pendientes, trámites que dejaste pendientes hace años, todo lo puedes solucionar. En el amor el romance estará al mil, la pasión se vuelve a encender.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tendrás que hacer uso de toda la paciencia que tengas. Es una semana con algunas demoras, pero también con situaciones que por más que empujes no caminarán, así que no te desgastes, fluye con lo que los días te vayan presentando, trabaja con eso, no fuerces nada, porque lo único que ocasionarás es terminar muy agotado, agotada. Que no te vaya a ganar la desesperación, porque a pesar de las demoras o el nulo movimiento en planes y proyectos no debes soltarlos, porque al finalizar la semana esta energía se empieza a disipar y todo puede empezar a tener movimiento, aunque sea lento, habrá ya movimiento, así que con paciencia. En el amor, no muevas nada, no quieras resolver malentendidos porque no se resolverán y solo puedes hacer que el problema sea más profundo.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

La felicidad se hace presente en cada uno de los días de esta semana, por fin la abundancia en todas sus manifestaciones es tuya, todo por lo que has trabajado es ya tangible, lo puedes sentir, ver, tocar, gastar. Esta semana es ideal para avanzar a otro nivel en lo personal, ya sea tomar la decisión de vivir solo, sola, o la decisión de vivir en pareja, estos días son ideales para dejarse llevar por esta energía y no desistir hasta lograrlo, seguramente te lo agradecerás en un futuro no muy lejano. Tu salud física, mental y emocional lucirá en perfecto equilibrio.