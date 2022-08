Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de agosto de 2022

LEO

No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. Aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera si te aplicas y te pones las pilas en este mes que llega. Cuidado con infidelidades en caso de tener pareja, algunas veces tu carácter no ayuda en mucho y sobre todo la relación ha caído en costumbre y monotonía. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Días en los cuales el amor florecerá y se manifestará de muchas maneras, deberás de aprovecharlo y tomarlo.

VIRGO

Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer grandes indiscreciones y provocar problemas con amistades o familia difíciles de perdonar, no te metas en cuestiones que no te incumben. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va a reanimar y hacer sentir muy bien. Amores nuevos están por llegar y entre ellos una persona de tu pasado con quien antes no se pudo concretar nada. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante que trabajes en lo que quieres y deseas, no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. No te dejes influenciar por chismes de lavadero que surgirán en próximas fechas y que solo te van a causar dolores de cabeza de los cuales será complicado salir.

LIBRA

No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido. Perdida de documentos u objetos. Recuerda que la vida tiene sus oportunidades, pero estas tienen fecha de caducidad así que aprovéchalas lo más que puedas. La única manera de demostrarte amor a ti mismo es puliendo lo que ves frente a tu espejo. Cuídate de situaciones incomodas con personas importantes pues podrías pasar un oso bien grande en estos días. Ya no te dejes llevar por chismes o habladurías de las personas, sino lo ven tus ojos no existe. Ponte ya las pilas y despójate de todo aquello que te causa estrés y conflicto en tu día a día. La relación en la familia mejorará y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, podrías despotricar en quien ni la debe ni la teme. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, pero también puede ser muy vengativo con quien pretende dañarlo.

ESCORPIO

Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas pues se te podría cumplir así que trata de que tus pensamientos estén dirigidos en cosas positivas. Enfrentamiento con familiar. Mucha suerte en juegos de azar. Tus mejores días, domingo y lunes. Días de insomnio y pensamientos negativos antes de dormir que podrían ocasionarte ciertos problemas de salud. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Hay días en los cuales te levantarás muy feliz con mucho ánimo, sigue así, no te deprimas si algo no te sale como esperas, las cosas se irán dando a su modo. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas, resuelve todo en tu presente para que no afecte tu futuro. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando mucho tu salud.

ARIES

Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Es momento de preocuparte por tu cuerpazo criminal, lo has descuidado demasiado y podrías estar subiendo de peso muy cañón, sino haces nada para solucionar eso en poco tiempo te será difícil volver a tu peso adecuado. Cuidado con enfermedades en estómago y pies. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto y sueles mandar todo bien lejos, calma, no es necesario llegar a esos extremos.

TAURO

Vienen cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero la cual amenaza con visitarte, si se llega a concretar la pasarás de lo mejor, tu date. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. Retorno de personas del pasado. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Recibirás noticas del extranjero. Amistad te traicionará mediante su palabra, no cuentes todo porque cuando la amistad acaba vienen las traiciones. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de lo que haces. Una noticia del área laboral te va a beneficiar mucho sin embargo podrías perder una gran oportunidad por exigir algo que sabes bien que aún no mereces.

GÉMINIS

Nuevos viajes en puerta y una fiesta en la cual será el centro de atención. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste y sabes bien cómo te cuesta salir de esas cuestiones. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar y vienen por parte de personas que no te imaginas. Cuidado con cobrar venganza, podrías dañar a personas que no lo merecen. Te enteras de una verdad que te habían ocultado, te podría afectar más de la cuenta. Cambios importantes en lo que se refiere a los amores, ya no sientes nada o te cuesta trabajo enamorarte y creer en las personas pues te han fallado tantas veces que ya solo esperas el golpe cada que conoces a alguien. Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, piensa bien las cosas antes de acceder. Te llegarán chismes de vecindad acerca de tu familia. Has tenido oportunidades en el amor, pero las has dejado ir porque te has hecho muy exigente.

CÁNCER

Si tienes pareja celos absurdos aparecerán. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora sin embargo también perdidas por invertir en cuestiones que no te dejan nada. La vida está llena de oportunidades y tienes todo para conseguir cuanto desees, no te dejes caer ni vencer por nadie y ve por lo que quieres. Te va llegar un dinero que no esperabas y te va caer de perolas solo será cuestión que aprendas a utilizarlo de la manera adecuada. Ten presente que cada caída representa un aprendizaje, deja de tomarte las cosas tan enserio. Ya no te sientas mal por ser tan perra o perro con unas personas, cada quien tiene lo que merece y si ancina te conocieron ancina te tendrán que aceptar, sino que le busquen que no es tu problema. No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti. Se solucionará problema que no te dejaba dormir del todo.

PISCIS

Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida o juntación con amistades, pero ni te mortifiques que te llegarán unas menores. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona que te dejarán un buen sabor de boca. Días en los cuales podrías reencontrarte con amores del pasado y te volverán a incomodar mucho y a mover el tapete. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa, la vida será buena contigo si tú eres buena con ella, lo que das será lo que recibirás. Días de cambios, estrés y gastos que realizarás en próximas fechas. Embarazo en la familia y arreglarás documentos. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres. No es momento de mendigar amor por nadie sino de quererte lo suficiente al punto de no necesitar cariño ni atención de nadie.

ACUARIO

Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Amores de una noche, te enamoras bien fácil así que trata de solo disfrutar no confundir las cosas. Se cancela una fiesta o salida y de último momento. Te llega chisme de expareja que anda vociferando cosas malas de ti. Días de mucha reflexión podrías comenzar a perder el interés en una persona que conociste hace poco. Familiar se recupera de enfermedad. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor acompañado de una persona muy especial. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Problemas económicos y abandono de estudios o algún curso que estabas por tomar. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día.

CAPRICORNIO

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale muchas ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas. No trates de quedar bien con todo mundo o cometerás grandes errores, recuerde que la primera persona que deberás de complacer eres tú mismo o misma. Una amistad comenzará a sentir gran atracción por ti, si le das la oportunidad hay muchas posibilidades que termines viene enamorado o enamorada. Momentos de incertidumbre se aproximan, deja de pensar tanto en lo que no pudo ser y centra tus energías en lograr metas y objetivos, pero sobre todo en mandar a la fregad a gente estúpida que solo busca fregarte y hacerte daño. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida.

SAGITARIO

Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. Podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las shingadas ganas. No te dejes menospreciar por nadie ni permitas que te roben la paz y la tranquilidad de tu vida que tanto te ha costado obtenerla. Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Aprende a desprenderte de personas que no te suman, solo te restan y causan problemas a tu vida. Debes aprender a lidiar con el carácter que te cargarás en estos días porque luego no sabrás controlarte.