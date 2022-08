La carta de tarot para la semana del 29 al 4 de septiembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Torre

1. La Torre: Aviso de cambios inesperados, tendrás que estar muy atento, atento a lo que se mueva, porque se moverá abruptamente, desde planes en el trabajo, proyectos nuevos, inversiones, mudanzas, viajes, familia etc. Puedes estar de repente metido, metida en medio de un caos que no podrás parar, tendrá que seguir su curso y perder fuerza por si solo. Serás una semana de gran aprendizaje, porque te darás cuenta hay cosas que tienen que derrumbarse para crecer de diferente manera y más fuertes. Así que esta semana pase lo que mantén la calma y el equilibrio lo más que puedas. Tu eres más fuerte que todo lo que se pueda caer a tu alrededor.

2. Cinco de Copas

2. Cinco de Copas: Que nada te derrote esta semana, querrás mandar todo al traste, puedes tener dificultades en cuanto a sentirte sumamente cansado, cansada, que ya no quieres seguir luchando, que ya no te quedan fuerzas para seguir empujando. Aunque estes rodeado, rodeada, de personas que te quieren desde la familia hasta los amigos puedes sentir que estas solo, sola, tienes que empezar a ver el lado positivo de las situaciones y de las personas, aquí el único, la única que se instaló en la desgracia y la soledad eres tú, busca salir de ahí acomode lugar, estos días te dan el chance de trabajar son tu baja autoestima y recobrar la seguridad que te empeñas no salga a la luz. Ganas de llorar, pues llora, pero después límpiate esas lágrimas y sigue andando, la vida es una y es ya. Agradece lo mucho o lo poco que tienes, tú tienes, hay personas que serían felices con eso que no te estas parando a valorar.

3. As de Oros

3. As de Oros: Semana de grandes oportunidades de puertas que se abren de par en par para que pases sin complicaciones. Son días muy buenos para todo lo que se refiera a la economía, pedir que te suban el sueldo, pedir un prestamos, reajustes en la administración para que todo camine en perfecta armonía. Los nuevos comienzos de estos días pueden crecer de manera rápida y confiable. No pierdas la brújala, estas caminando por el lugar correcto y a la meta correcta. Lo que proyectas a tu alrededor y lo que las personas ven en ti es seguridad y confianza, empiezan y empiezas a ver como brillas de nuevo, no pierdas esa energía y aprovéchala bien, genera ese brillo también en tu interior y tendrás un balance perfecto esta semana.