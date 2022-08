Eduin Caz cobra venganza y “baña” a su esposa en pleno concierto para felicitarla por su cumpleaños

Eduin Caz no se quedó con las ganas y ahora fue el quien bañó a su esposa en pleno concierto de Grupo Firme para celebrar por adelantado su cumpleaños número 28.

Grupo Firme se presentó el pasado 27 de agosto en el Petco Park de San Diego, en California, donde no solo deleitaron a su público con éxitos como “El Tóxico”, “La Tusa” y “Juro Por Dios”, entre muchas otros, sino que este se convirtió en el escenario perfecto para que el vocalista, Eduin Caz, festejara por adelantado el cumpleaños de su esposa Daisy Anahy.

Y es que, a pesar de que será hasta el próximo 1 de septiembre cuando Daisy celebrará su cumpleaños número 28 el cantante no dudó en cumplir su venganza, tal como lo prometió el pasado mes de julio cuando recibió tremendo baño con todo tipo de bebidas alcohólicas, agua y hielos, en donde no solo participaron sus compañeros, ya que fue su esposa quien le echó encima una tina con agua de jamaica. Así fue como el intérprete de regional mexicano no se quedó con las ganas de hacer lo propio y ahora fue su turno de bañarla ante miles de fanáticos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde Eduin Caz publicó el video en el que se aprecia el momento exacto en que pide a sus músicos que toquen las mañanitas, para después bajar del escenario y correr hasta el lugar donde se encontraba su esposa para bañarla con jugo, agua y otro tipo de bebidas, en donde también participó el público que se encontraba alrededor de ellos.

La grabación de poco menos de dos minutos de duración fue acompañada con una breve dedicatoria en la que Eduin le deseó a Daisy Anahy un feliz cumpleaños.

“Dejare esto por aquí y me retiraré lentamente. Feliz cumpleaños adelantado Anahy, espero disfrutaras tu festejo“, se lee.

Por supuesto, una de las primeras en reaccionar fue la joven quien destacó que el festejo fue bueno, pero nada se compara con el agua de Jamaica, recordando la cubeta que ella le lanzó hace unos meses.

“El agua de jamaica no tiene rival, pero gracias por el bonito festejo“, escribió como parte de los más de mil comentarios y 1.5 millones de reproducciones que lleva acumulado el video con el que demuestran la excelente relación que mantienen.

