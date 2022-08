Bell Gardens cada vez más cerca de tener un control de renta

Lucia Veloz ha vivido en la ciudad de Bell Gardens por 12 años. Como inquilina ha tenido una buena experiencia, pero también ha visto lo mucho que han sufrido otros inquilinos de la ciudad y no pueden evitar los altos costos de la renta o desalojos.

Veloz contó que hace unos dos años comenzó la Unión de Vecinos de Bell Gardens, después de hacer una encuesta con inquilinos del área que le dijeron que les estaban aumentando de forma exagerada la renta. Otros inquilinos enfrentaban constante acoso por parte de su arrendatario.

“En ese tiempo pedimos a la ciudad que se implementara un control de rentas con la ayuda de organizaciones locales que nos ayudaron y asesoraron; en ese momento conseguimos más de 1,000 firmas de apoyo tocando de puerta en puerta, pero no fue suficiente”, dijo Veloz.

El concilio no estaba muy convencido con la ordenanza la cual consideraban era muy estricta, pero fue la lucha de Veloz y un grupo de inquilinos que no se detuvo hasta lograr que el problema fuera abordado.

Después de dos años de lucha, finalmente la semana pasada los miembros del ayuntamiento de Bell Gardens votaron de forma unánime para avanzar con la ordenanza de estabilización de renta la cual pondrá un límite al incremento. La renta sólo podrá ser aumentada en un 50% del índice de precios al consumidor local (CPI en inglés), sin sobrepasar el 4% aunque la inflación sea mayor.

El CPI es una medida del cambio promedio en los precios que pagan los consumidores urbanos por una canasta básica de bienes y servicios de consumo.

A partir del primero de agosto del 2022, a algunos arrendatarios de California se les permitió subir su renta hasta 10% bajo la AB 1482. Sin embargo, esta medida sólo califica para los edificios construidos antes del 2007 y los cuales no están sujetos a la ordenanza de control de renta (RSO).

Una gran cantidad de la población en Bell Gardens es migrante y de bajos recursos. (Suministrada)

La importancia de la ordenanza

El concejal de Bell Gardens, Marco Bárcena, dijo que esta ordenanza es vital en la ciudad donde casi el 100% de la población es latina y aproximadamente el 80% son inquilinos.

“Nuestra demografía muestra la alta necesidad de nuestra comunidad. Alrededor del 30% de los residentes viven por debajo del umbral de pobreza”, dijo Bárcena.

Pese a que el tema de los inquilinos y el control de renta es de suma importancia, Bárcena dijo que uno de los más grandes problemas es que los inquilinos no piensan en cómo pueden ser afectados hasta que están en la situación de ser desalojados.

“Las familias están muy ocupadas trabajando y en muchas ocasiones no tienen tiempo para aprender acerca de sus derechos como inquilinos”, dijo Bárcena.

Jasmine González, organizadora comunitaria con East Yard Communities for Environmental Justice, dijo que ellos han sido partidarios de la ordenanza después de ver a inquilinos que llegan a pedir ayuda. Ella contó que es común ver que los inquilinos reciban las notificaciones de desalojo, pero ellos se encargan de asesorarlos para que no se salgan hasta que no tengan su día en corte para luchar y evitar el desalojo.

“A veces tienen problemas con la vivienda como el moho, pero sienten que no pueden decir nada porque si no los sacan”, dijo González.

Añadió que se siente contenta de ver que la ordenanza del control de rentas en Bell Garden está a punto de aprobarse ya que esto les va a ayudar a las familias quienes ya tienen una carga de alquiler.

“Hay familias que gastan casi todo su salario en la renta y no pueden salir a pasear o inscribir a los niños a programas porque todo eso cuesta dinero y no lo tienen”, dijo la organizadora. “Otro problema es que muchas familias viven amontonadas para ayudar a pagar la renta, pero si reciben notificaciones de desalojo, a veces algunos se van dejando a otros con más gastos”.

El concejal dijo que hace poco más de tres años cuando fue elegido para representar a Bell Gardens hizo la promesa de luchar por un control de renta.

El próximo voto para la casi segura aprobación de la ordenanza se llevará a cabo el 12 de septiembre. Una vez que sea aprobado tomará alrededor de 30 días para que tome efecto.