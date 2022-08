Stephanie Salas es criticada por su participación en homenaje a Silvia Pinal: “De las peores cantantes”

Durante el homenaje a Silvia Pinal realizado la noche del pasado 29 de agosto hubo un emotivo recorrido por las obras en las que participó, por lo que uno de los números musicales más emotivos fue el protagonizado por su nieta Stephanie Salas, que de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, es de las peores artistas que han pisado el recinto cultural más importante de México.

El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para recordar la trayectoria artística de la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, quien permaneció muy atenta a cada uno de los números presentados durante la noche y que culminó con una ovación de pie.

Sin embargo, uno de los números musicales más emotivos, pero también que ha recibido fuertes críticas es el de la obra ‘Hello, Dolly’ en el cual participó Stephanie Salas. Y es que, de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ella no merecía haber cantado, pero le dieron la oportunidad solo por taratarse de un familiar de la primera actriz.

“Estuvo ahí porque es nieta de Silvia Pinal no porque cante, ni porque haya triunfado y eso se nota,

¿no? yo creo que Stephanie sí es de las peores cantantes que han pisado Bellas Artes“, expresó durante el programa ‘Sale el Sol’.

Por su parte, Alex Kafie coincidió en que la madre de Michelle Salas carece de talento vocal, por lo que debió ensayar más antes de presentarse en un escenario que muchos sueñan con pisar.

“¡La vocalizada no, eh! Hubiera vocalizado Stephanie Salas, era el momento, no cualquiera en su curriculum, hay figuras del bel canto que no han pisado Bellas Artes, que no han estado en ese escenario y ella que tuvo el chance, cantó bastante mal, sin sentirme la Lolita Cortés de Sale el sol, pero cantó bastante fellito”, agregó.

Mientras que durante la crítica en el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante volvió a decir que la nieta de Silvia Pinal no debió compartir el escenario con figuras tan importantes del teatro musical como lo son Fela Domínguez, Bianca Marroquín y Alan Estrada.

“No merecía estar ahí, compartir el escenario junto a Bianca Marroquín, junto a Fela. Stephanie no tenía nada que hacer ahí”.

Además, los ácidos comentarios culminaron al asegurar que en ese caso debieron poner a cantantes que no tuvieran talento, para que no se notara tanto la diferencia.

“La hubieran metido con malos cantantes para que no se notara“, puntualizó.

