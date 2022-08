Frida Sofía no llegó al homenaje de Silvia Pinal, pero se habría comunicado con ella poco antes

Silvia Pinal recibió un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México la noche del pasado 29 de agosto en donde estuvo rodeada de su familia más cercana, entre quienes destacan sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán; además de sus nietos y bisnietas. Sin embargo, una de las grandes ausentes del evento fue Frida Sofía quien actualmente radica en Miami, Florida.

Fue minutos después de las 7 de la noche cuando comenzó la gran celebración en honor a la vida e importante trayectoria de la última diva del Cine de Oro mexicano, a quien se le reconoció por su labor como actriz de radionovelas, dramas, telenovelas, cine y teatro musical.

Y es que, a lo largo de una trayectoria de más de 60 años llegó a colaborar con artistas nacionales y extranjeros, llegándose a colocar como una de las actrices más queridas por el público que ha sido capaz de conectar con varias generaciones gracias a sus personajes entrañables.

La conducción del magno evento realizado en la sala principal del recinto cultural más importante de México estuvo a cargo de la actriz Diana Bracho, quien dio la bienvenida a las autoridades, el público que se dio cita y por supuesto a los miembros de la familia de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero, así como el pequeño Apolo, fueron solo algunos de los miembros de la dinastía Pinal que acompañaron a la gran diva de México y en donde una de las grandes ausentes fue Frida Sofía, quien tras la ruptura de la relación con su mamá y abuelo, se ha mantenido completamente alejada de su familia en México.

No obstante, Frida Sofía se había comunicado con su abuela previo al homenaje, según lo reveló Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, quien destacó que pese a los problemas que existen en la familia ellas siguen teniendo contacto.

“Sí, (llegó a comunicarse con su abuelita). No tenemos el teléfono de ella por eso no le podemos marcar. Ya son muchos años que se fue (a Estados Unidos)“, dijo ante las cámaras del programa ‘Sale el Sol’.

Y aunque semanas atrás Sylvia Pasquel confirmó que le enviarían la invitación como a cualquier miembro de su familia, era una situación complicada debido a que en estos momentos Frida Sofía no puede salir de Estados Unidos por la situación migratoria en la que se encuentra.

“Pero no puede por los papeles, no puede salir de Miami, así es que lo más probable es que no pueda venir, ¿no?”, explicó al ser cuestionada sobre la lista de invitados al homenaje de su mamá.

También te puede interesar:

–Silvia Pinal recibe un espectacular homenaje en el Palacio de Bellas Artes

–Alejandra Guzmán hace fuerte revelación sobre su embarazo de Frida Sofía: “Pude haberla no tenido”

–Sylvia Pasquel revela que Frida Sofía también estará invitada al homenaje de Silvia Pinal: “Es de la familia”