El Partido Republicano da la espalda a Trump al negarse a pagar gastos legales por documentos secretos que se llevó a Mar-a-Lago

El Comité Nacional Republicano rechazó seguir pagando los honorarios legales del expresidente Donald Trump relacionados con la redada del FBI en Mar-a-Lago por los documentos secretos que el expresidente se llevó.

Se trata de un revés al exmandatario, quien recientemente sumó a su equipo legal al exfiscal de Florida, Chris Kise, cuyos honorarios tendrán que ser cubiertos por el expresidente.

“Una persona familiarizada con el asunto confirmó que el Comité Nacional Republicano no está pagando los honorarios legales de Trump relacionados con la investigación del FBI y la recuperación de documentos en Mar-a-Lago”, publicó Político.

El Comité había acordado pagar algunos honorarios legales del expresidente, como el proceso de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, sobre el posible fraude en negocios de la Organización Trump.

No hay claridas sobre si el partido seguirá pagando los honorarios de ciertos procesos judiciales de Trump, pero había adelantado que dejaría de hacerlo si Trump decide competir por la presidencia en 2024, algo que se preveía anunciara este verano.

El Partido Republicano ha buscado implementar una política de “imparcialidad” sobre sus procesos internos de selección de candidatos, por lo que el pago de honorarios legales al equipo de Trump significaría un problema.

En una entrevista con La Opinión, Jaime Florez, director de Comunicaciones para Hispanos del Partido Republicano, rechazó que hubiera favoritismo hacia Trump.

“Nosotros como Comité Nacional Republicano estamos obligados por las reglas a mantener una absoluta neutralidad”, afirmó.

“La verdad que cuando nos dicen, ustedes están a favor de Trump, eso es absolutamente inexacto; nosotros no estamos a favor, no podemos estar a favor de ningún candidato, no tenemos ningún candidato; nosotros lo que queremos es la mayor claridad, la mayor transparencia posible en los procesos de elecciones primarias”, agregó.

El expresidente Trump enfrenta deudas de miles de dólares por pagos en abogados y, por ejemplo, hasta diciembre pasado su partido había aceptado pagar $1.6 millones de dólares, según un reporte de The New York Times.