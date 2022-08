La historia de Amanda Knox: fue culpada por la muerte de su compañera

En el momento de su condena en 2009, Amanda Knox, que entonces tenía 22 años, recibió una sentencia de prisión de 26 años, mientras que su exnovio, el estudiante universitario italiano Raffaelle Sollecito, quien también fue condenado por el asesinato, fue sentenciado a 25 años tras las rejas.

El caso sensacional y de alto perfil planteó dudas en los Estados Unidos sobre el sistema de justicia italiano y si Knox, quien siempre mantuvo su inocencia, fue injustamente condenada.

El 2 de noviembre de 2007, Meredith Kercher, de 21 años, de Coulsdon, Inglaterra, fue encontrada apuñalada mortalmente en el dormitorio de la casa que compartía con Knox y otras dos mujeres en Perugia, la capital de la región de Umbría, en el centro de Italia, los investigadores dijeron que la estudiante de intercambio británico había sido asesinada la noche anterior.

Después de ser interrogada por la policía, Knox, nativa de Seattle y estudiante de la Universidad de Washington que cursaba su tercer año en Italia, fue arrestada. Ella negó haber actuado mal y dijo que estaba en la casa del estudiante de informática Sollecito la noche en que ocurrió el asesinato.

La policía afirmó que Knox luego les dio declaraciones contradictorias sobre su paradero en el momento del crimen, y dijo que también acusó a su jefe en el bar donde trabajaba, quien resultó tener una coartada sólida para el asesinato de Kercher.

La estudiante americano, quien fue interrogada por primera vez sin un abogado o un intérprete profesional, dijo que la policía la obligó a hacer la acusación, así como otras declaraciones incriminatorias.

Durante el juicio de casi un año que siguió en 2009, los fiscales italianos acusaron a Knox, junto con Sollecito y otro hombre, Rudy Guede, nativo de Costa de Marfil, de haber atacado brutalmente a Kercher en un juego sexual que salió mal.

La principal evidencia de la fiscalía contra Knox incluía pequeños rastros de su ADN y el de Kercher en un cuchillo descubierto en la casa de Sollecito, también se encontraron rastros del ADN de Knox en un broche de sostén que pertenecía a la víctima.

Los abogados de Knox argumentaron que el broche del sostén se encontró más de un mes después del asesinato en una escena del crimen contaminada y que la hoja del cuchillo no pudo haber causado las heridas en la víctima.

El caso recibió una amplia cobertura mediática en los Estados Unidos y Europa, donde los tabloides apodaron al atractivo Knox como “Cara de ángel” y “Foxy Knoxy”. En la prensa italiana y británica, Knox fue retratada como una fiestera promiscua. Sin embargo, en Estados Unidos, a menudo los medios la retrataban como una inocente en el extranjero, una mujer joven que había trabajado en varios trabajos para ganar dinero para estudiar en Perugia, donde un fiscal demasiado entusiasta la había engañado.

Knox y Sollecito apelaron sus condenas, y en su juicio posterior, los expertos designados por el tribunal testificaron que la evidencia de ADN original no era confiable y no vinculaba definitivamente a la joven estadounidense y su ex novio con el crimen.

El 3 de octubre de 2011, un jurado de la corte de apelaciones de dos jueces y seis civiles en Perugia absolvió a los dos acusados ​​de asesinato, Knox voló a casa en los Estados Unidos al día siguiente.

En 2013, se anuló la absolución de Knox y fue condenada nuevamente por asesinato en 2014. Su condena fue anulada por la Corte Suprema de Italia en 2015.

Seguir leyendo: