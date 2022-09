Labor Day 2022: Walmart, Costco y Target, qué tiendas estarán abiertas y cuáles no

Si ya estás haciendo planes para este feriado de Labor Day y entre ellos está realizar algunas compras y aprovechar los descuentos especiales, aquí te decimos qué tiendas sí y cuáles no estarán abiertas.

En este fin de semana largo, la mayoría de las tiendas minoristas están aprovechando para promocionar decenas de productos con descuentos, como una estrategia para combatir el exceso de inventario que las afecta.

Así que, si estás buscando muebles para el hogar, ropa o algunos electrodomésticos, puedes tener suerte y encontrarlos con precios más bajos durante el feriado de Labor Day.

Si en esta ocasión acudirás a las tiendas físicas para hacer tus compras, aquí te detallamos los almacenes que sí abrirán y los que estarán cerrados este 5 de septiembre.

Tiendas que cerrarán en Labor Day 2022

Empezamos con las tiendas que cerrarán porque son pocas y para que las descartes de un inicio:

-Costco

-USPS

-FedEx

-UPS

Tiendas que sí abrirán en Labor Day 2022

Aquí la lista de los almacenes que sí abrirán en el feriado, según un reporte de USA Today.

-Academy Sports + Outdoors: abierto de 9:00 am a 9:00 pm

-Ace Hardware: abierto de 7:00 am a 8:00 pm

-Barnes & Noble: abierto de 10:00 am a 9:00 pm

-Bed Bath & Beyond: abierto de 10:00 am a 8:00 pm

-Belk: abierto de 10:00 am a 9:00 pm

-Best Buy: revisar horarios por cada tienda

-The Container Store: abierto de 10:00 am a 7:00 pm

-CVS: abierto de 8:00 am a 10:00 pm

-Dick’s Sporting Goods: abierto de 9:00 am a 9:00 pm

-Dollar General: abierto de 8:00 am a 10:00 pm

-Dollar Tree: abierto de 8:00 am a 10:00 pm

-Family Dollar: revisar horario por cada tienda

-Five Below: revisar horario por cada tienda

-Home Depot: abierto de 6:00 am a 10:00 pm

-HomeGoods: abierto de revisar horario por cada tienda

-Ikea: abierto de 10:00 am a 9:00 pm

-J.C. Penney: abierto de 11:00 am a 8:00 pm

-Joann Stores: abierto de 9:00 am a 6:00 pm

-Kirkland’s: abierto de 7:30 am a 4:00 pm

-Kohl’s: abierto de 10:00 am a 9:00 pm

-Lowe’s: abierto de 6:00 am a 10:00 pm

-Macy’s: revisar horarios por cada tienda

-Marshalls: revisar horarios por cada tienda

-Michales: revisar horarios por cada tienda

-Nordstrom: revisar horarios por cada tienda

-Nordstrom Rack: revisar horarios por cada tienda

-Old Navy: revisar horarios por cada tienda

-Sam’s Club: miembros plus desde las 8:00 am, miembros desde las 10:00 am a las 6:00 pm

-Staples: revisar horarios por cada tienda

-Target: abierto de 9:00 am a 10:00 pm

-T.J. Maxx: abierto de 9:30 am a 9:30 pm

-Walgreens: revisar horarios por cada tienda

-Walmart: abierto de 6:00 am a 11:00 pm

También te puede interesar:

– Walmart está retirando dos productos de sus tiendas: por qué

– Walmart Rewards: en qué consiste la estrategia del gigante minorista para atraer a más clientes

– Bed Bath & Beyond anuncia cierre de tiendas y despido de personal