Numerología de septiembre 2022: qué te depara el mes 9 del año

La numerología puede ayudarnos a saber qué nos espera en septiembre de 2022, si conocemos nuestro número personal del mes. Descifrarlo es muy sencillo y sirve para saber la energía que nos acompañará en las próximas semanas.

Septiembre de 2022 es un mes universal 6 porque al sumar el número de mes (9) con el año en curso (2+0+2+2) y su reducción a una sola cifra, nos da como resultado 6, cuya energía se asocia con el amor, la generosidad y los actos de servicio.

Para calcular nuestro número personal de mes debemos sumar nuestro número de año personal al número de mes actual.

El año personal se descifra sumando el día y mes de nacimiento, reducirlo a una sola cifra y el resultado sumarle 6 (porque 2+0+2+2=6). Por ejemplo, una persona que nació el 19 de febrero tiene que sumar 1+9+0+2=12, luego 1+2=3, posteriormente sumar 3+6=9. Este resultado es su número de año personal, en caso de haber obtenido un número de dos cifras hay que reducirlo a una sola.

Ahora, solo tenemos que sumar el número del año personal al número de mes. Siguiendo con el ejemplo, debemos usar el 9 porque septiembre es el noveno mes, más otro 9 que fue resultado de la operación anterior, es decir, 9+9=18, 1+8=9.

Una vez que sepas cuál es tu número de mes, estás listo para saber tu pronóstico numerológico de septiembre de 2022. De acuerdo con el sitio Numerology.com, esto es lo que puedes esperar:

Número personal de mes 1

Significa que es hora de comenzar de nuevo. Septiembre representa el inicio de un ciclo y como el 1 se asocia a la impulsividad usarás un enfoque más valiente, sin embargo, deberás usarlo sabiamente. También es el número del liderazgo por lo que podrías ser llamado a encabezar un proyecto.

Número personal de mes 2

Septiembre te brinda la oportunidad de reconciliarte con amistades cercanas. La energía del 2 te inspira a poner las necesidades de las personas por encima de las tuyas, sin embargo, el tema será lograr un equilibrio. Por otro lado, este mes también podrás formar nuevos lazos o reactivar viejos.

Número personal de mes 3

Significa un mes en el que podrás reinventarte. El 3 aporta una perspectiva fresca y diferente a las actitudes normales por lo que septiembre es ideal para hacer las cosas de manera distinta, además, podrás encontrar soluciones creativas a cualquier problema que enfrentes.

Número personal de mes 4

Es tiempo de aprender nuevas habilidades y fortalecer las actuales. En un mes 4 el crecimiento se produce con base en las necesidades, lo que significa te desarrollarás a media que enfrentes tus desafíos. Es el mejor momento para resolver cualquier problema que te haya molestado en el pasado.

Número personal de mes 5

Durante las próximas semanas debes esperar grandes cambios, tendrás que mantenerte flexible y permitir que las oportunidades lleguen. Es probable que enfrentes el dilema de no saber qué dirección tomar, pues la energía del 5 te impulsará a tratar de hacerlo todo, sin embargo, tienes que usar la intuición para elegir el camino que más te llama.

Número personal de mes 6

Es probable que sus responsabilidades cambien. El 6 llama a revisar tu situación en el hogar y hacer las correcciones necesarias, desde reorganizar los muebles hasta temas del ámbito emocional. Este número aporta compasión y cuidado por lo que será el momento de entablar conversaciones sinceras.

Número personal de mes 7

El 7 te pide que vayas más despacio y descansar. Su energía es introspectiva por lo que es un periodo de tranquilidad para ti en el que podrás evaluar tu situación interior. Este número te recuerda que la inactividad no es un desperdicio de tiempo, te permite regenerar la mente.

Número personal de mes 8

En la numerología el 8 es un ciclo de recompensas lo que significa que, si trabajas duro en algo, es casi seguro que lo obtendrás, depende del esfuerzo que imprimas. El enfoque de septiembre para ti es tu capacidad de lograr; es el momento de demostrar lo que vales y probarte a ti mismo, solo tendrás que mantener una actitud positiva.

Número personal de mes 9

La energía del 9 sirve para atar cabos y terminar proyectos que has comenzado en el trabajo, hogar, pareja, etc. Además, es el momento para liberar cosas, situaciones y personas que no se alinean con tus necesidades u objetivos. Ten en cuenta que estos sacrificios son por tu bien.

