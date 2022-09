Cómo reducir tu consumo de agua a la mitad

A medida que las condiciones de sequía se convierten en la nueva norma, es vital ahorrar agua. Aquí te compartimos algunas formas de lograrlo.

By Mary H.J. Farrell

A mediados de agosto, más del 40% de los Estados Unidos y casi el 50% de los 48 estados contiguos estaban en sequía, según dry.gov, una rama de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Las fotografías del río Colorado con caudal bajo son impresionantes, y no en el buen sentido.

De hecho, el gobierno federal anunció recientemente una segunda ronda de restricciones de agua en los 7 estados que dependen del agua de la cuenca del río Colorado. Incluso en el este, los estados y las comunidades han respondido con límites en el uso de agua no esencial.

Desafortunadamente, estas restricciones pueden ser la nueva normalidad. Eso hace que ahora sea el mejor momento para evaluar tus hábitos de consumo de agua y desafiar tu coeficiente intelectual de conservación del agua, incluso si no te encuentras entre los 40 millones de estadounidenses afectados por la escasez de agua en el oeste.

Hay muchas maneras de conservar agua, pero dos de las mejores son reemplazar los electrodomésticos y accesorios que desperdician mucha agua y modificar el estilo de vida.

Tampoco es fácil. Actualizar los electrodomésticos requiere un gasto inicial y crear nuevos hábitos, un compromiso a largo plazo. Pero si haces ambas cosas, puedes reducir el consumo a la mitad o más. Esto es algo bueno tanto para tu presupuesto como para el ecosistema.

El riego al aire libre representa casi el 30% del uso doméstico de agua, según el programa WaterSense de la EPA. Y los inodoros (24%), las duchas (20%), los grifos (19%) y las lavadoras (17%) también usan cantidades sustanciales. Luego está el 12% del agua que se pierde por fugas de las que quizás ni siquiera sepas. (Para encontrar y detectar fugas, lee “¿Tu inodoro está aumentando tu factura de agua?”)

Aquí te compartimos 4 formas de ahorrar agua y reducir tu factura de agua, de los expertos de Consumer Reports, Energy Star y WaterSense. Te llevaremos habitación por habitación y luego afuera.

Ahorra agua en el baño

Por tu baño fluye más agua que por cualquier otra habitación de la casa. De hecho, los baños representan más de la mitad de todo el uso de agua en interiores.

Pero los avances en la tecnología que se usa en la fontanería significan que los grifos, las duchas y los inodoros más nuevos usan mucho menos agua que los modelos más antiguos y aún brindan el enjuague, el rociado y la descarga que esperas.

Si estás buscando reemplazar un accesorio de baño, busca uno que tenga la etiqueta WaterSense, que indica que cumple con los estándares de ahorro de agua de la EPA. Aquí compartimos más pasos para ahorrar agua que puedes tomar:

Reemplaza tus inodoros viejos, todos ellos. Los inodoros más antiguos usan hasta 6 galones por descarga; Los nuevos inodoros WaterSense hacen el trabajo con 1.28 galones o menos. Al reemplazar un inodoro viejo por uno más nuevo, una familia promedio puede reducir el uso de agua en un 20% por inodoro. (Los inodoros son solo uno de los productos en nuestras calificaciones que puedes ordenar por consumo de agua, usando la pestaña “filtros”).

Toma duchas más cortas, limitándolas a 5 minutos. (Y dúchate en lugar de bañarte). Si eres valiente, cierra el agua cuando te enjabonas o te lavas con champú. Y cierra el agua cuando te cepillas los dientes o te afeitas.

Reemplaza tu viejo cabezal de ducha. Los cabezales de ducha estándar usan 2.5 galones de agua por minuto. Los cabezales de ducha WaterSense no usan más de 2 gpm. La diferencia realmente suma.

Reemplaza tus grifos viejos. Reemplazar grifos y aireadores que gotean o son ineficientes con modelos WaterSense puede ahorrar a la familia promedio 500 galones de agua por año.

No uses tu inodoro como basurero. Desperdicia agua y puede obstruir las tuberías. El papel higiénico está diseñado para desintegrarse. Los pañuelos, la mayoría de las toallitas y el hilo dental no lo son.

Ahorra agua en la cocina

Cuando se trata de desperdiciar agua en la cocina, el lavavajillas no es el culpable, probablemente seas tú.

Demasiadas personas enjuagan sus platos antes de ponerlos en un lavavajillas diseñado para hacer ese mismo trabajo, y lo hacen mejor que tú. Estos son los pasos para ahorrar agua que puedes realizar:

No enjuagues previamente tus platos. Un grifo de cocina viejo puede usar de 1 a 3 galones de agua por minuto cuando funciona al máximo.

“Los lavavajillas Energy Star que probamos usan de 4 a 6 galones por ciclo”, dice Larry Ciufo, quien supervisa las pruebas de lavaplatos de Consumer Reports. Dejando a un lado el ahorro de agua, tu lavavajillas funcionará mejor cargado con platos sucios, como explica CR en “No te molestes en preenjuagar los platos”).

Reemplaza tu viejo lavavajillas. Los lavaplatos Energy Star son aproximadamente un 15% más eficientes en el uso del agua que los modelos estándar y también son más silenciosos. El programa Green Choice de Consumer Reports identifica los lavavajillas más eficientes en agua y energía.

Lava solo cargas completas de platos. Para obtener la máxima eficiencia, carga tu lavavajillas de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario, para que aproveches al máximo los rociadores de la máquina.

Refrigera tu agua potable en lugar de abrir el grifo hasta que se enfríe. Si te gusta que el agua esté filtrada, tenemos recomendaciones para las mejores jarras de filtrado de agua que existen. Designa un vaso o una botella de agua por persona para el día, de modo que solo sea necesario lavarlo una vez.

Remoja las ollas y sartenes en lugar de fregarlas con agua corriente.

Instala un aireador WaterSense en el grifo de la cocina para reducir el flujo a menos de 1 galón por minuto. Es una solución barata que cuesta solo unos centavos. También puedes evitar el funcionamiento del triturador de basura y el agua que requiere, poniendo los restos de comida en la composta.

Ahorra agua en la lavandería

Las peores lavadoras en nuestras pruebas usan más del doble de agua que los modelos Energy Star, que usan de 10 a 12 galones para una carga de 8 libras. Los cargadores frontales son los más eficientes con el agua, seguidos de los cargadores superiores de alta eficiencia (HE) y los cargadores superiores con agitador.

Al igual que a los lavaplatos, también otorgamos nuestra hoja Green Choice a las lavadoras con mayor eficiencia energética y de agua. Encontrarás el ícono de la hoja verde ubicado junto al nombre del modelo en nuestras clasificaciones de lavadoras.

Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para conservar agua:

Reemplaza tu vieja lavadora. Las lavadoras Energy Star usan aproximadamente un 40% menos de agua que una lavadora normal. Beneficio: debido a que los modelos de alta eficiencia giran más rápido, la ropa necesita menos tiempo de secado.

Elige la configuración de nivel de agua adecuada -a menudo etiquetada como pequeña, mediana, grande-, para la carga si así es como funciona tu máquina. Los cargadores frontales y la mayoría de los cargadores superiores HE tienen detección de carga automática, y algunos de los últimos cargadores superiores con agitador también lo tienen. Esa función determina automáticamente el tamaño de la carga y la cantidad de agua necesaria.

Mide el detergente para ropa y usa detergentes HE para máquinas HE. Los detergentes regulares son demasiado espumosos y usar demasiado puede hacer que las lavadoras HE usen más agua al extender el ciclo de enjuague.

Haz solo cargas completas, pero no la sobrellenes. Usar agua fría siempre que sea posible ayuda a ahorrar en costos de energía.

Elige la configuración de suciedad adecuada para la carga. Elegir la configuración de trabajo pesado puede usar más agua y prolongar el tiempo de lavado. La configuración normal funciona para la mayoría de las cargas.

Ahorra agua al aire libre

Ese césped cubierto de hierba absorbe más agua que cualquier otra planta en tu jardín, y los propietarios tienden a regar demasiado el césped para mantenerlo verde. El hecho es que un césped establecido necesita solo 1 pulgada de agua por semana en la temporada de crecimiento, por lo que echar demasiada agua puede dañar tu césped, así como el medio ambiente y tu presupuesto.

Estos son los pasos que puedes seguir para ahorrar agua:

Deja que el césped crezca más alto elevando la altura de corte de tu cortadora de césped. Las hojas de césped más largas ayudan a darle sombra, lo que reduce la evaporación, así que mantén tu césped entre 3 y 4½ pulgadas de alto.

Deja de fertilizar; solo promueve el crecimiento. Cuando lo cortes, deja los restos de césped en el césped para retener la humedad y agregar nitrógeno. Si usas un rociador, dirige el rociado hacia el césped y el jardín y no hacia la acera y la calle.

No uses agua para limpiar tu camino de entrada, escalones o terraza. Bárrelos en su lugar, o usa un soplador de hojas. Lava tu auto con agua de un balde o ve a un lavado de autos comercial que recicle el agua.

Cuando llueva, recoge el agua en barriles o instala canaletas y bajantes que dirijan el agua de lluvia a las plantas y árboles.

Reduce el tamaño de tu césped. Considera reemplazar el pasto con mantillo, cobertura del suelo, plantas tolerantes a la sequía o pastos ornamentales. Las malas hierbas compiten con otras plantas por el agua, así que quita las hierbas regularmente. Y deshazte de las fuentes de agua a menos que usen agua reciclada. Para encontrar las mejores plantas para tu región, consulta la extensión cooperativa de tu condado o un vivero local.

Usa mangueras de remojo o riego por goteo, si se permite el riego, para aplicar el agua de manera lenta y uniforme. Compra una boquilla de manguera con cierre automático. Riega temprano en el día cuando las tasas de evaporación son bajas y se absorbe más agua.

