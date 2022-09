Jugadora del Querétaro femenino Karla Padilla estalla en redes sociales tras quejarse de una aficionada que le robó un beso a un futbolista colombiano

Karla Padilla, futbolista de los Gallos del Querétaro femenino, estalló en redes sociales luego de que se volviera viral un video en el que una aficionada le dio un beso en la boca a un jugador del Tolima de Colombia sin su consentimiento.

El beso ocurrió tras el partido entre Deportivo Tolima y Junior, y luego de que una aficionada le pidió una foto a Michael Rangel, después de que se tomó la foto se le lanzó al jugador y le robó un beso que quedó grabado y se volvió viral en redes sociales.

Por algo a Michael Rangel le dicen el rompecorazones…https://t.co/Tq34qnio0U pic.twitter.com/E29VpEJW9c — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) August 29, 2022

La jugadora de los Gallos Blancos de Querétaro mostró su inconformidad por esto, y detalló que si la situación hubiera sido al revés, todos verían el suceso de una forma diferente.

“No, esto no está bien, si hubiera sido al contrario ya estuvieran estallando las redes, necesitamos respetarnos entre todos, pedimos respeto, demos respeto”, escribió la mexicana en redes sociales.

NO, esto no está bien, si hubiera sido al contrario ya estuvieran estallando las redes, NECESITAMOS RESPETARNOS ENTRE TODOS, pedimos respeto, demos respeto. https://t.co/WQdoQHVdVe — Karla Padilla (@KDulitlee) August 30, 2022

Luego del tuit, decenas de usuario mostraron su apoyo a lo que expresó la futbolista pidiendo empatía y respeto de los fanáticos hacia los jugadores para evitar situaciones penosas.

“Empatía y Respeto no solo por qué es hombre o mujer se debe hacer ese tipo de cosas, tristemente como bien menciona si hubiera sido lo contrario ya hasta quisieran que lo suspendieran y hasta un hashtag”, dijo un usuario.

“Esto es acoso, y en ambos sexos no es algo que esté bien. Y si no se queja es por el simple hecho de ser hombre, ya que si lo hace no faltará quien lo tache de gay. Como muchos de aquí abajo”, dijo una usuaria.

Karla Padilla ha sido una de las jugadoras que ha levantado la voz en contra de estas situaciones, aunque el mismo jugador no ha declarado sobre estos casos.

