Gerardo Martino había presentado su renuncia a la selección de México pero no se la aceptaron

La crisis en la selección a poco más de dos meses para el Mundial de Qatar 2022 es palpable. Gerardo Tata Martino ha sido uno de los señalados por el momento que atraviesa el Tri y cómo pareciera que no hay una solución.

Ahora se conoce que el entrenador argentino había entregado su renuncia como director técnico de México, pero esta no fue aceptada por la misma Federación Mexicana de Fútbol.

El 13 de julio, Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), informó que Gerardo Torrado e Ignacio Hierro dejaban sus cargos como director general deportivo y director general de selecciones respectivamente.

Cuando se conoce la partida de Torrado de la FMF, Martino estaba dispuesto a entregar la renuncia para también irse de la selección, pero fue el mismo Torrado quien aconsejó a Martino de seguir en el equipo mexicano, según informó Claro Sports.

El técnico ha denunciado que hay una especie de campaña en su contra incluso hasta extorsión por parte de los mismo jugadores que forman parte de la selección nacional de México.

Durante el último partido del Tri ante Paraguay, los fanáticos abuchearon a Martino que detalló que era casi similar a cuando recibían los gritos homofóbicos.

“Si no me molestara, no tendría sangre. Si sucede un primer tiempo como el de hoy, y se abuchea ese primer tiempo, no tiene lógica lo que está pasando. Es por hacerlo nada más. Es como el insulto, el grito homofóbico. Si vos sabés que te van a suspender, no lo hagas. Más lo seguís haciendo”, dijo el Tata tras la derrota 1-0 ante los paraguayos.

Uno de los que ha pedido la renuncia del técnico argentino es Hugo Sánchez, quien habló de que Martino tuvo que haberse marchado cuando se fue Gerardo Torrado de la selección de México.

“Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente. ¿Por qué el Tata Martino se mantiene y no dice ‘me voy con Torrado’? Si despiden a Torrado, me voy también”, destacó el exdelantero del Real Madrid.

