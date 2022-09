Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de septiembre de 2022

LEO

No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo. Te vienen cambios muy buenos en los cuales aprenderás hacer un lado todo eso que te incomoda o hace sentir mal. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Es posible que sientas rencor con persona quien te jugó chueco en estos días. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas. El día que decidas hacer lo que se te dé la gana aprenderás hacer realmente feliz. No es momento de sentir pena por tus acciones, es momento de enfrentar las situaciones y que sea lo que Dios quiera. No te lamentes por lo que sucedió más bien aprende de las situaciones para que no vuelva a suceder.

VIRGO

Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Mucha suerte en juegos de azar y oportunidades de cambios de domicilio o de automóvil. Un negocio tendrá que esperar, en lo laboral ten cuidado con meterte en asuntos que no te correspondes podrías salir afectado. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Es momento de cuidar más tu autoestima para no permitir que nadie te dañe más de la cuenta. Días en los cuales conocerás la verdadera intención de unas personas que te rodean y que desde hace tiempo te han estado dañando tu vida y no te has dado cuenta. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo.

LIBRA

Aprende a cuidar mucho tu dinero porque podrían presentarse ciertas perdidas por gastos que no esperabas. Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida. Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, haz tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema. Date la oportunidad de consentirte uno de estos días, ir al spa o darte un gusto que hayas tenido desde hace tiempo eso te ayudará a equilibrar el estrés. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente. Recuerda de qué estas hecho y hacia dónde te diriges. Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor. No permitas que cambios de ultima hora te cambien tu futuro, sigue el curso de tu vida y lo que tengas que modificar que sea para tu beneficio y satisfacción.

ESCORPIO

Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Tienes el poder para lograr lo que deseas, pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas. Días en los que todo encajará a la perfección, si una persona te falló aprende a perdonar, pero no a volver a confiar. Un viaje podría comenzar a cuajar y se llevará a cabo con amistades o con una persona con la que comenzarás a salir en próximos días. La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas. Cuidado con lo que sale de tu boca, podrías ocasionar chismes. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse. Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres. No permitas que amores del pasado retornen y te hagan infeliz, dales carpetazo y no dejes que te arruinen tu presente. Es momento de ver la vida de otra manera y comenzar a trabajar en lo que te gusta.

ARIES

Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento sino las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro. Es momento de ver la vida de otra manera y de ser más positivo ante lo que suceda o de lo contrario atraerás la negatividad. Debes aprender a cuidar mucho tu carácter porque podrías hacerles daño a personas que ni la deben ni la temen. No naciste pa ser plato de segunda mesa así que no caigas en esas cuestiones. Muchas oportunidades en juegos de azar que debes de aprovechar al máximo Estas por entrar en tu ciclo de cambios, ten presente que el amor no es un sueño sino algo que tarde o temprano sucederá en tu vida, mientras aprende a disfrutar de tus verdaderas amistades y tu familia, aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo. No es momento de mendigar nada a nadie sino de ir por lo que te interesa. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras.

TAURO

Chismes en la familia y la resolución de documentos en próximas fechas. Caídas y golpes estarán a la orden del día. Si tienes pareja ten cuidado con traiciones, no comentes nada y solo observa. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. La vida te llenará de nuevas oportunidades sobre todo en el área del amor, persona de piel blanca llegará a tu vida. Es momento de aprender, de renovarte y de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. No finjas sentimientos que no sientes, si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga ser. Vienen días llenos de cambios sobre todo con tu manera de ser y de pensar, comenzarás a preocuparte por cuestiones que tienen solución.

GÉMINIS

Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Muchas oportunidades en juegos de azar así que ponte las pilas para que todo funcione a tu beneficio. Se aproximan personas mala leche que solo buscarán acabar con tu paciencia y tus buenos deseos. Ten mucho cuidado con desear o pensar cosas negativas solo logaran desestabilizar tu paz interior. Persona de piel blanca retorna del pasado. Próximamente viene un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor, cuida tus gastos para que no salgas con cuentas mochas. Ten presente que quien no quiera estar en tu vida que se vaya, no pierdas el tiempo ahí con quien tiene otros intereses y no se quiere quedar. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día. Vienen días en los cuales debes centrarte en tu futuro y hacer un lado los chismes de vecindad que estarán agobiando tu vida.

CÁNCER

No te dejes llevar por lo que no ven tus ojos así que no te dejes llevar por chismes de vecindad. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Tu felicidad no depende de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés. Eres bueno o buena y noble y ha sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras. Vienen cambios muy perros, vienen días en los cual te costará trabajo aceptar muchas cosas que suceden en tu realidad. No te dejes influenciar por amistades que buscan su provecho y no el tuyo al final tu serás quien pague los platos rotos. Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Cuídate de enfermedades respiratorias. Ten cuidado con hacer promesas que no puedes cumplir, se te da mucho prometer artas cosas cuando andas de buenas y después te cuesta trabajo cumplir con lo prometido. Vienen días en los cuales deberás de pensar un poco más en ti y en lo que deseas para estar bien y ser feliz. Es momento de visualizar tu futuro y comenzar a pensar en lo que quieres lograr y poner las cartas sobre la mesa para saber como lo vas a lograr o que te falta para hacerlo.

PISCIS

Es momento de Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas. Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado. Date el tiempo de pasarla en familia y aprovechar esos momentos. Oportunidad de negocio o de iniciar con ventas de algún producto. No dejes cuestiones pendientes para otro día o se te juntará mucho el trabajo. Es posible que te lleguen chismes de la vida de expareja o ex amor te darás cuenta como la vida y el karma han puesto a esa persona en su lugar. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Te vas a enterar de infidelidad por parte de una amistad, te buscará porque la estará pasando mal. No permitas que se te cobre dos veces la misma factura así que ve aprendiendo de cada uno de tus errores. Cuidado con gastos innecesarios los cuales te pueden ocasionar grandes pérdidas.

ACUARIO

Vienen días en los cuales debes enfocarte en lo que en realidad importa y vale la pena. Amores a distancia se fortifican. Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia. Grandes oportunidades laborales sin embargo tendrás que escoger entre un trabajo y una persona. Amistad terminará su ciclo en tu vida, que eso no te afecte recuerda que nada es para siempre. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión. No trates de aparentar algo que no eres para complacer amores que no darán un peso por ti y para ti. Muchas posibilidades de cambios en tu manera de actuar con tus seres queridos, hay días en que te cargas un humor que nadie te aguanta y eso a la larga te ocasiona pleitos y problemas. Ten más seguridad en ti, en quién eres y hacia dónde vas, tienes todo para conseguir tus sueños y metas, pero le flojeas mucho o crees en lo que los y las demás te dicen de ti. Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir así que asegúrate que sean cuestiones positivas.

CAPRICORNIO

Muchas probabilidades de emprender un viaje y realizar un cambio muy perro el cual hará que personas falsas desaparezcan de tu vida. Podrías sufrir las consecuencias de haber ocultado una verdad, por más mentiras piadosas que hayas hecho, al final tus actos tendrán consecuencias. Recuerda lo que vales y por lo que has pasado, ya no te dejes manipular por otras personas, tienes el poder de decidir por ti, podrías estar metiéndote en camisa de once varas sino te decides a la brevedad sobre una cuestión que te está quitando el sueño, un proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes. Días en los cuales dejarás de creer en promesas y te concentrarás solo en hechos. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas. Si hubo problemas en la familia mejorará todo de manera increíble en próximos días. Deja que la vida se encargue de poner en su lugar a las personas que te hicieron daño, poco a poco tendrán su merecido.

SAGITARIO

No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Date la oportunidad de trabajar en lo que quieres, deja de dar explicaciones a quien no te las pide, y centra tu tiempo en mejorar tu situación laboral y sentimental. Aprende a no ver tanto por quien solo te causa dolores de cabeza y no hace nada por tu bienestar. No descuides la parte de tu interior y tus sentimientos, te has hecho algo duro o dura a causa de traiciones de tu pasado. Ten presente que si tú no vas por tus sueños nadie más irá por ellos. Hay posibilidad de que se concrete un negocio en fechas próximas, aprende a no gastar dinero que no tienes y hacer más ahorrativo con lo que llega a tus manos. Date la oportunidad de confiar en ti y en ir por lo que te hace feliz, vienen días algo complicados en el amor sobre todo si tienes una relación pues podría presentarse infidelidades o cuestiones de desamor.