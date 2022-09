La viral reacción de Jozy Altidore en pleno partido al recibir una bebida hidratante con sabor a coco (Video)

El delantero estadounidense del Puebla, Jozy Altidore, se hizo viral debido a un particular gesto cuando probó una bebida hidratante con sabor a coco. La situación ocurrió en el partido que enfrentó a “La Franja” contra “Los Gallos Blancos” del Querétaro el pasado jueves primero de septiembre en el Estadio Corregidora.

La reacción del futbolista estadounidense en donde al recibir la bebida no se contuvo y reaccionó con asco, rápidamente se hizo viral y sin dudas regaló una de las postales más jocosas del presente torneo mexicano en la que incluso el mismo futbolista lo divulgó con mucho sentido del humor a través de sus redes sociales.

A Jozy Altidore no le gustó el suero de Coco pic.twitter.com/PYUa8nwDug — Analistas (@SomosAnalistas_) September 2, 2022

“Electrolit de coco no mames weyy”, la reacción de Jozy Altidore en sus redes

El futbolista estadounidense cedido al Puebla por el New England Revolution de la MLS, no dejó pasar la ocasión para bromear a través de sus redes sociales y comentar con jocosidad su desagrado por la bebida. “Electrolit de coco no mames weyy“, escribió a través de su cuenta el delantero Jozy Altidore que entró al minuto 63 al encuentro contra Querétaro y anotó el gol del empate al minuto 75.

Cabe destacar que el histórico futbolista internacional con Estados Unidos llegó está temporada al Puebla en donde permanecerá hasta el final de la misma en sustitución del lesionado delantero venezolano, Fernando Aristeguieta.

Electrolit de coco no mames weyy 😂🤣 https://t.co/lEXstBTMJ1— Jozy Altidore (@JozyAltidore) September 2, 2022

Desde su llegada al Puebla el atacante nacido en New Jersey ha conseguido tres goles y espera seguir sumando para ser tomado en cuenta por su selección de cara al Mundial Qatar 2022. En el juego contra Querétaro entró como suplente y terminó rescatando a su equipo a falta de 15 minutos para el final. ¡GOOOOOOOOOOOL Puebla! Gol de Jozy Altidore. Entró de cambio y respondió con el empate a pase de Jordi Cortizo. Querétaro 1-1 Puebla. #Apertura2022 🇲🇽 pic.twitter.com/fDaBICqTYG— Golazoz (@golazoz_) September 2, 2022

En la actualidad el Puebla ocupa la octava posición con dos triunfos y la impresionante marca de nueve empates, además de dos derrotas con un total de 15 puntos y 18 goles a favor y 16 en contra.

