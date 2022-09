Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de septiembre de 2022

Leo

No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no next, no estás para esperar ni aguantar a nadie. Momento de que no tires la toalla por más desesperado que estés, debes de tener paciencia que eso que has soñado y anhelado a lo largo de tu vida está por concretarse. Estas por tomar una decisión muy importante en tu perra vida, ten presente que las cosas siempre suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no tienen nada, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Días de muchas mejoras en lo económico pues en lo que respecta a lo laboral empezarás a ver la luz de la mejor forma y manera.

Virgo

Se visualiza un viaje muy importante para ti pero deberás de cuidarte mucho pues podrías estar propenso o propensa a accidentes. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. En estos primeros días del mes comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Amores de una noche y encamamiento que podría ocasionarte un fuerte problema sino sabes medir esa situación.

Libra

Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos sin embargo ten cuidado en quien confías pues podrías tener perdidas. Ve tras lo que quiere pues en estos últimos meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas y te será muy complicado bajarlos. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes.

Escorpio

Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte pura madre. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala al chorizo pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. En la salud una mejora en cuanto a tu estado de ánimo trata de consumir más vitamina c pues vienen infecciones y traerás bajas las defensas. Ten presente que los sueños se cumplen cuando se trabajan en ellos, algunas ocasiones dejas las cosas a medias y no terminas lo que empezaste porque te desesperas o de plano porque te da flojera ser insistente sin darte cuenta de que la clave para lograrlo es la persistencia. Cuídate de persona de piel blanca, no tiene buenas intenciones para ti. Reencuentro con amistad del pasado. Días de mucha reflexión, no te pierdas en tu andar y busca soluciones a esos problemas que has enfrentado en los últimos meses, es momento de no quedarte con ganas de nada.

Aries

No te dejes influencias por gente tonta sin qué hacer que te podría llevar a cometer errores muy grandes, aprende a tomar tus propias decisiones y a no depender de las demás personas. Un amor del pasado retorna y no traerá nada nuevo, solo sufrimiento y dolores de cabeza. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que el karma es canijo y cuando menos acuerdes podría cobrar factura como lo ha hecho con quienes te fregaron la existencia. Si sientes necesidad de una persona que ya no está a tu lado en estos momentos, piensa un poco si vale la pena volver a vivir lo vivido por alguien a quien quizás nunca le importaste. Días de muchos cambios en los cuales aprenderás que ya no puedes confiar en cualquier persona o ser humano. Ya no temas a nuevos cambios, recuerda que es la única manera en que podrás obtener resultados distintos. Tu estado de ánimo irá mejorando con el transcurso de los días, pero deberás de ser más inteligente para no cometer los mismos errores que habías cometido en tu pasado.

Tauro

Ponte las pilas en cuestión de dieta, pues en estos días podrías estar expuesto o expuesta a subir mucho de peso y no es momento para eso. En lo que respecta al amor ten más cuidado de quien te enamoras porque siempre terminas rogando, aprende a conocer más a las personas antes de darles el sí o de aflojarles o de lo contrario solo te expones a que termines sufriendo. Hay momentos en que te deprimes mucho al no poder lograr tus metas y objetivos, ten calma y échale ganas en eso que cuando menos esperes lograrás ver la luz. Cambios en cuestiones de salud, cuida más tus pies y tus pensamientos, recuerda que sueles atraer lo que deseas y sobre todo las cuestiones negativas. Vienen cambios en la cuestión de tus sentimientos pues te harás más bitch que de costumbre y esto se deberá a las traiciones que has tenido en meses anteriores. Un viaje en puerta y una expareja te buscarán o tendrás algún tipo de contacto con ella, te darás cuenta como la vida la ha dañado. En la salud podrían llegar infecciones de garganta y dolores musculares, no te desveles tanto y descansa más.

Géminis

Ten cuidado con cuestiones de chimes en la familia pues estarán a la orden del día. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. En el amor cambiará la percepción que tenías con ciertas personas que te interesaban pues te darás cuenta de que de todos o todas no se hace ni uno, mándalos al chorizo y mejor enfócate en tu bienestar. Sentirás necesidad de mandar todo al chorizo e irte lejos, no te cuelgues, las pruebas te harán más fuerte. Es momento que te despojes de tanta tontería que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia a tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Tus pensamientos negativos sueles atraer eso mismo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Vienen amores de una noche y posibilidades de un viaje con familia en el cual te la pasarás a todo dar. No permitas que la vida te vuelva a cobrar facturas del pasado, aprende de los errores para no volver a cometerlos.

Cancer

Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo te cuida y te dará una señal mediante un sueño. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada.

Piscis

Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad, estás en tu mejor momento. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. ¡Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada!

Acuario

Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Deja de coquetear por face que lejos de verte como una persona con ganas de amar y ser amada te ves como una persona que ya no sabe ni lo que quiere. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a la tiznada pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico.

Capricornio

Cambios laborales que te van a beneficiar mucho en el área económica, si habías pasado por una racha complicada comenzarás a ver la luz y encontrarás la salida. Es momento que no dejes de soñar y vayas por cada una de esas metas que no has logrado cumplir, te has caído muchas veces y te ha costado horrores levantarte, esas caídas han servido para ser quien eres hoy en día, ya no es momento de seguir pasando por alto errores de la persona que amas, es momento de dejar todo en claro para que puedas tener esa paz y tranquilidad en tu vida, si algo no te gusta o no te parece o llena es mejor decir adiós y buscar mejores oportunidades. Vienen noticias de familiar que tienes mucho de no ver. Te enteras de rompimiento de relación de amistades cercanas. No te detengas arrojar piedras en el camino a esas personas que solo han sido obstáculos y que se la han pasado ladrando de ti, déjalos que hagan y digan lo que quieran, tu debes de estar en paz y tranquilo y no creerte de cualquier chisme que llegue a tus ojos.

Sagitario

Cambios muy fuertes en tu estado de ánimo, aprende a llevarte la vida más tranquila y a no meterte en más problemas. Cuidado con un cambio de conducta de persona cerca de ti, pues comenzará a ser más frío o fría debido a que piensa que andas hablando de el o ella a sus espaldas. Vienen amores muy fuertes de tu pasado, se manifestarán en estos días con algún pretexto, debes ponerte muy perra para no volver a caer en trampas pend3jas que terminen haciendo que vuelvas a sufrir. Es momento de cerrar ciclos que están estancados, momento de ir por ese sueño que dejaste hace tiempo en espera por falta de tiempo o de capacidad para cumplir. Amores de una noche y encamamiento con vecino o vecina en próximas fechas. Traerás arta suerte en los juegos de azar ancina que si te lo propones podrías llevarte muy buenos premios. No permitas que la monotonía en caso de tener una pareja siga gobernándolos o en cualquier momento podría terminar todo de manera bastante negativa.