Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 5 al11 de septiembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 5 al 11 de septiembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

De todas las formas que existen para hacer negocios la tuya es sorprendente y casi todo el tiempo positiva, así que no dejes de creer en tu instinto para emprender un nuevo proyecto, si necesitas de un socio para el crecimiento es un buen momento para buscarlo y que te digan sí. Es una semana llena abundancia material, desde regalos que llegan de improvisto, hasta ganancias inesperadas en el trabajo, no despilfarres ese dinero inviértelo que crecerá rápidamente. En el amor todo camina en equilibrio perfecto, los pequeños malentendidos quedan atrás y la comunicación vuelve a ser fluida y de confianza mutua. Cuida de no sobrecargar tu mente y tu cuerpo físico, trata de llevar todo en calma para no terminar la semana estresado, estresada, o con un dolor de cabeza terrible.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Si pretendes ser escuchado entonces quítate los temores y comienza a hablar, no te quedes con las palabras en la lengua, que no te dé miedo decir lo que necesitas, al que no habla Dios no lo escucha y tu estas en ese caso toda la semana. Es de vital importancia pongas fin a trámites legales que te ha dado flojera seguir, pero si no lo haces estos días más adelante sufrirás muchas complicaciones para lograr ganar. El dinero con el que cuentas ahora tienes que cuidarlo bien, es una semana en donde es mejor no prestar o no veras de vuelta lo que prestes. Cuida del amor, pero también es importante que empieces a cuidar del amor propio, no te descuides más. En la salud puedes tener algunas molestias de garganta o boca, pero todo por no comunicar lo que sientes, es hora de hablar claro y preciso.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Quítate la flojera de encima, estas inmerso en un estado de confort que no hay poder humano que te mueva de ahí, pero a pesar de eso te quejas de todo, bueno, pues solamente está en ti remediarlo, tienes que pararte, tienes que ponerte en acción, sacudirte la flojera y el conformismo en el que has caído, solo así puedes avanzar en cualquier nivel. Es una semana para recuperar el tiempo perdido, no puedes esperar que la vida siga tu ritmo, esta se va y tu con ella. En el amor ya no le hagas perder más el tiempo a esa persona que te empuja y ayuda, pero que ya está saturado, saturada, pues no ve de tu parte ni ganas, ni entusiasmo. En la salud es momento de encontrar ayuda para tus emociones en desequilibrio.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tendrás una semana muy movida, el trabajo te puede demandar más tiempo y atención que en días pasados, así que prepárate física y mentalmente para poder con todo, terminar y entregar todo a tiempo, no te quejes, verás que el esfuerzo extra que hagas esta semana se verá reflejado en tu chequera, pero sobre todo los jefes voltearán a ver tus grandes capacidades para resolver problemas a presión, ya no te quitarán el ojo de encima, pero será para un crecimiento profesional muy bueno. En el amor todo marcha sobre ruedas, tienes una pareja que te da todo su apoyo y así seguirá siendo, estas haciendo un gran equipo, nada más no pierdas de vista que es lo que los hizo enamorarse, que nunca se te olviden los detalles.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Es un momento de equilibrio tanto personal como profesional, has trabajo mucho para lograrlo y ahora ya lo puedes ver y sentir. Tus logros profesionales serán aplaudidos, has logrado formar grandes equipos y grandes alianzas, sigue construyendo por ahí, que vendrán para ti esta semana mejores situaciones. En el dinero verás que las decisiones que tomaste en días pasados con respecto a inversiones han sido las mejores de los últimos tiempos, se te quitan las dudas y puedes por fin dormir tranquilo, tranquila, por lo que ya estás viendo reflejado en tu cuanta de banco. En el amor puedes tener alguna duda, y es muy válido, si sientes que no es ahí, es mejor dar la vuelta ya a seguir ilusionando a esa persona que seguro te quiere bien. En la salud gozas de una gran vitalidad, pero es importante no dejar de hacer ejercicio, retoma ya esa rutina física que tanto bien te hacía.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No critiques, deja de andar juzgando a las personas, es necesario primero te mires tu y a tus defectos y después lanzar la primera piedra, si sigues en habladurías lo único que ocasionarás es que las personas se alejen de ti o de plano no vuelvan a confiar en tu discreción, cambia ya esa energía, vuelve a ser ese ser confiable y sabio que te caracteriza la mayor parte del tiempo. Es una semana para poner en marcha nuevos estudios, nuevos horizontes, tienes todo para abrir nuevos senderos y empezar a plantar la semilla, así que adelante con todos esos planes. En el amor estos días pueden ser de conflictos, de malentendidos, as que es mejor hablar con claridad inmediatamente, no dejar que crezcan los problemas o tardaras en arreglarlos. La salud de tus articulaciones necesita una buena revisión.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Estas muy apático, muy apática, esta semana, ya hasta tú te sientes mal con esa emoción en tu interior, pero nadie más que tu puede hacer algo por cambiarla, así que levántate y empieza por hacer algo diferente, o lo mismo, pero de otra manera, esto hará que vuelvas a sentir entusiasmo y que el ánimo te cambie. No rechaces más invitaciones de familia o amigos para reunirte con ellos, esos encuentros también te ayudaran a salir más rápido de esa especie de letargo emocional en el que estas sumergido, recuerda que solo tú puedes tomar la decisión de salir de ese bache. El dinero sufre demoras, hay retrasos en pagos, pero tienes que ser consciente que mucho de esto también lo ocasionas tu con esa energía que manejas estos días. En el amor nada avanza, todo sigue estancado y respuesta de ninguna de las dos partes.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Toda esa alegría que eres capaz de transmitir llenara el corazón de un familiar cercano que no la pasara bien esta semana, tú serás un gran apoyo para sacarlo de un bache de profunda tristeza y esto dejara en ti una profunda satisfacción que llenara tu corazón por largo tiempo. En lo profesional es un gran momento para el crecimiento, así que ve y pide ese ascenso por el que tanto has trabajado. En los estudios pueden presentarse oportunidades de becas o ayudas para un mejor desarrollo profesional, no las desaproveches que de estas oportunidades pocas en la vida. el amor pinta de maravilla, nuevos planes en pareja, nuevas metas que alcanzar, si no tienes pareja es una semana en donde se puede aparecer como por arte de magia el amor verdadero.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Las tristezas y las dudas quedan atrás, por fin recobras el equilibrio en el amor, hay reconciliaciones que te vuelven a alegrar los días, por fin vuelves a sonreír, pero que no quede solamente ahí, recuerda que tendrás que trabajar para mejorar la relación cada día es un compromiso que te hiciste, no vuelvas a caer en celos, monotonía, mala comunicación. En el trabajo podrás necesitar ayuda de algún colega para sacar adelante un proyecto, se humilde y pide auxilio y después agradece la buena intención con la que te ayudaron, ya te tocara a ti devolver el favor de una manera u otra. Apláudete, estas dispuesto, dispuesta, por fi y después de mucho meditarlo a recibir ayuda profesional para encontrar el balance entre mente, cuerpo y espíritu, no dejes que esta disposición se apague.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Cuidado, es una semana para poner atención, no confíes en personas que te quieran vender nuevas ideas o nuevos proyectos que parecen sacados de la nada, no caigas, pero sobre todo no vayas a invertir en algo que no investigues primero. Cuidado de en donde plasmas tu firma, cuida tus intereses y lee antes de firmar cualquier tipo de documento, sí, se desconfiado, desconfiada, no importa de quien se trate, no importa que te vean feo cuando quieras pedir más detalles o tomarte el tiempo de leer las letras chiquitas. En el amor pon en marcha ese plan para tener por fin una vida juntos, no te arrepentirás, sabes perfecto a donde pertenece tu corazón, es un sentimiento que no habías sentido nunca.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Por fin la luz, por fin el camino se despeja y puedes andar por el sin preocupaciones de ninguna especie. Todos los problemas laborales de semanas pasadas se quedan allá, en el pasado, se abren nuevos horizontes y puedes ver de nuevo claro el camino en todo lo que se refiere al trabajo y al crecimiento profesional. La economía mejora sorprendentemente, pagas deudas y puedes por fin disponer de un dinero extra para mejoras en casa. En el amor reconoce el apoyo de tu pareja en los tiempos difíciles, no te soltó, te apoyo y siguió confiando en ti. Tu salud vuelve a ponerse fuerte, los pequeños achaques ocasionados por el estrés de las preocupaciones se quedan atrás y sientes que la vitalidad vuelve a tu cuerpo y mente.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Semana complicada para realizar cualquier trámite legal, por más que empujes no caminaran rápido, así que es mejor hacer uso de toda la paciencia con la que cuantes para no caer en frustraciones y enojos, porque estas dos acciones pueden aun poner más lentos los movimientos esta semana. Es importante poner atención a la familia, has estado descuidando el hogar y necesitan de ti, tanto pareja como hijos, escucha lo quete quieren decir, apóyate en ellos, que no se te olvide jamás que el amor sana y fortalece.