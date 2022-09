La carta de tarot para la semana del 5 al 11 de septiembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Dos de Copas

1. Dos de Copas: Complicidad, encuentros, compatibilidad. No dudes más, ahí en donde el corazón late más fuerte ahí es, no dejes que esta nueva oportunidad que te da la vida de ser feliz y reencontrarte con el amor se escape de nuevo, este camino seguramente te hará feliz, pero sobre todo te regresará la fe en el amor de pareja. Valdrá absolutamente toda la pena intentarlo una vez más. Todo lo que planes esta semana con respecto al trabajo te saldrá de maravilla, no habrá obstáculo que te detenga para lograr alcanzar la meta, solamente enfócate muy bien y deja los sueños y las fantasías en casa. Es un excelente momento para sepárate de energías que solo te han dejado enojo y frustración, desprende de cosas, situaciones o personas que ya cumplieron su ciclo en tu vida, ya sea para bien o para mal. En la economía la inestabilidad se queda atrás y retomas el equilibrio perfecto con el dinero, todo fluye y te vuelve a alcanzar para todo lo que necesitas y quieres. Tu salud es muy buena, y si estas esperando el diagnostico de alguna molestia, espera una buena y alentadora noticia.

2. Sota de Copas

2. Sota de Copas: Puedes estar pasando por un momento de gran sensibilidad, pero esta sensibilidad te traerá grandes posibilidades de creación, las musas se apoderan de ti y harás cosas maravillosas con las manos, con tus pensamientos, con tus emociones, puedes plasmarlas tan ágilmente que puedes conquistar cualquier cuestión a partir de esta nueva y refrescante iluminación. Manejarás los cambios que se te presenten esta semana muy inteligentemente, sí claro, pones el corazón por delante, pero estas pasando por un momento de equilibrio perfecto en el corazón que no habrá duda de que esta vez él tiene la razón en guiarte para tomar cualquier decisión. Esta semana tendrás nuevas propuestas profesionales, pero no dudaras de seguir siendo fiel al lugar en donde ahora te encuentras por fin cómodo, cómoda. Tu salud emocional y física están en perfecta armonía, así que no dudes de seguir haciendo lo correcto para que esto siga siendo así por un largo periodo.

3. La Emperatriz

3. La Emperatriz: Que poderoso, poderosa, andarás esta semana, tu brillo será espectacular, irradias seguridad y una gran personalidad, nadie dudaría en abrirte una puerta o en contratarte. Es una semana en donde todo lo que tocas crece, en donde pones el ojo pones la bala, literal cada decisión que tomes será acertada y de crecimiento tanto personal, laboral o económico. Por fin te recobras, por fin sientes que de nuevo puedes ser abundante en todos los sentidos, recobras la fuerza y la vitalidad, tu luz dejará huella estos días. Esta jornada la economía mejora notablemente, invierte bien, ahorra, es momento de pensar en tu futuro económico, ahora si tienes todas las de ganar. Si estás pensando es crecer la familia es un buen momento para planear embarazos, si estás pensando en hacer alguna propuesta de matrimonio, este también es un gran periodo.