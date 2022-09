“La gente es así”: Miguel ‘Piojo’ Herrera y su dardo a la afición del Club América tras recibir abucheos en el Azteca

Miguel ‘Piojo’ Herrera regresó al Estadio Azteca, ese en el alguna vez se le vio defendiendo a los colores del Club América, pero ahora su visita fue debido a la Jornada 12, en donde el cuadro azulcrema jugó ante Tigres UANL. Sin embargo, aunque el resultado no fue el esperado, el entrenador del cuadro de Monterrey también habló un poco sobre los abucheos que recibió en el recinto deportivo.

Durante los 90 minutos de acción, se esuchaba como es que a Herrera se le abucheaba, algo que también pasó con otro grande de la Liga MX como lo es Dani Alves, pero en este caso, el estratega del cuadro regio simplemente explicó que él se entrega en corazón y alma al equipo en donde esté. Además, enfatizó que las personas tienen memoria muy corta, por lo que atribuyó a los abucheos a esta razón.

“La gente es así, la gente de verdad se olvida muy pronto de lo que uno hace, yo me entrego para los equipos, a donde me dirijo me entrego con el corazón, con el alma, después, si te tienes que ir o te corren es otra cosa, pero a final de cuentas yo me quedo con el cariño, el afecto que me dio este club, con lo que logré en este club”, dijo el entrenador de Tigres.

“Ahora me entrego a otro club que da mucho cariño, a una afición que se entrega, exigente, estoy en un gran club, me entregaré al máximo aquí y si salgo victorioso o derrotado siempre trataré de trabajar para hacer lo mejor posible. La gente tiene una memoria muy corta”, sentenció Herrera.

Para finalizar, en la misma rueda de prensa realizada por el exentrenador de la Selección de México y Club América, dejó saber que aunque tienen una gran de lesionados confía aún en su plantel para seguir sumando victorias en la recta final del Apertura 2022 de la Liga MX.

“Nos faltó gente, Angulo no pudo iniciar por venir con sobrecarga de selección Aquino venía con una molestia, el Diete tuvo un esguince de rodilla ante Pumas, Florian apenas está tomando ritmo, pero tenemos un plantel muy vasto para meternos de lleno entre los cuatro primeros y tratar de levantar el título, esa es nuestra misión”, aseveró el entrenador de Tigres de cara al futuro.

