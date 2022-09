Cómo adelantarse a las facturas de tu tarjeta de crédito

Consejos prácticos que te ayudarán a controlar tus finanzas y ahorrar dinero

By Penelope Wang

Con la inflación en alza y, en consecuencia, el aumento de los gastos de los estadounidenses, la deuda con las tarjetas de crédito se ha incrementado.

En el segundo trimestre de este año, los saldos de las tarjetas de crédito registraron su mayor aumento interanual en más de 20 años, un 13% más, llegando a los $890 mil millones, según un informe reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

También hubo más usuarios de tarjetas que se retrasaron en los pagos, y las morosidades graves (retrasos de 90 días o más) alcanzaron el 3.35% de la deuda de tarjetas de crédito en el segundo trimestre, frente al 3.04% del primer trimestre.

Esa deuda es cada vez más alta. La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se incrementó recientemente hasta el 17.58 por ciento frente al 16.4% de finales de abril, según datos de Bankrate.

Sin embargo, a pesar de estos saldos en aumento, menos de la mitad de los estadounidenses dijeron que llevaban un control de sus gastos o que tenían un presupuesto, según una encuesta realizada en 2021 sobre educación financiera del consumidor de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (NFCC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que supervisa una red de agencias que ofrecen asesoramiento a los consumidores que luchan con sus deudas.

Aunque dos de cada cinco consumidores encuestados tenían algún tipo de deuda en sus tarjetas de crédito cada mes, menos de uno de cada tres dijo que tenía un plan para pagar esos saldos.

“La gente está experimentando una creciente presión financiera”, afirma Bruce McClary, vocero de la NFCC. “Los consumidores que luchan para hacer frente a la inflación y al aumento de las tasas de interés se encuentran ante un gran desafío a la hora de ahorrar mientras gestionan la deuda que tienen”.

Si estás buscando formas para manejar mejor tus finanzas, aquí te damos algunas sugerencias.

No gastes más de lo que tienes

Si te basas en un presupuesto tradicional para calcular cuánto dinero gastar cada mes, tienes que anticipar cuáles serán tus gastos y tus ingresos. Dado que ambos pueden cambiar, podrías terminar gastando más de lo que ganas.

Jesse Mecham, fundador de You Need a Budget, dice que un buen método es limitar tus gastos a la cantidad que tienes ahorrada en tus cuentas bancarias.

“Queremos que las personas estén en una situación en la que el dólar que se gaste hoy se haya ganado hace al menos 30 días”, dice Mecham.

Mecham dice que comiences asignando cada dólar de tu cuenta bancaria a los gastos que tienes que pagar durante el mes.

Si ves que no tienes suficiente dinero, sabes que tendrás que gastar menos en el futuro. Este simple ejercicio puede ayudarte a anticiparte a las facturas de tu tarjeta de crédito en lugar de estar siempre intentando ponerte al día.

Empieza de cero cada mes

Hacer un seguimiento diario de todos los detalles de los gastos de tu tarjeta de crédito puede ser tedioso, sobre todo si haces muchos pagos con ella. Mecham señala que lo mejor es dedicar un tiempo mensual a revisar los gastos.

También sugiere cambiar la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito al último día de cada mes y pagar todo el saldo del extracto ese día. De este modo, empezarás el mes siguiente con una hoja en blanco y un saldo cero, lo que te facilitará el control de tus gastos.

Mecham afirma que es necesario que consultes el saldo a lo largo del mes para asegurarte de no sobrepasar el límite de gasto máximo. Si después de dos semanas ya has gastado el 80% de tu límite de gasto, sabrás que tienes que reducirlo durante el resto del mes.

Crea un plan de pago con tarjeta de crédito

Una forma común en que los consumidores intentan saldar la deuda es pagando un poco más siempre que sea posible. Kristen Euretig, planificadora financiera certificada y fundadora de Brooklyn Plans, llama a esto el “sprinkle effect” (o efecto rociador) y dice que es poco probable que con este enfoque se logre una mejora significativa en la reducción de la deuda, y podría ser desalentador con el tiempo.

¿Una mejor opción? Euretig recomienda crear un plan de pago que apunte primero a ciertas facturas de tarjeta. “Podrían ser las que tienen las tasas de interés más altas o las que tienen los saldos más pequeños para reforzar tu autoestima”, dice ella.

Para el resto de las facturas de las tarjetas de crédito, asegúrate de pagar al menos el mínimo exigible configurando el pago automático. “De esa manera, aunque se te olvide una factura, no te cobrarán un recargo por pago atrasado ni te mancharán tu crédito con un retraso en el pago”, dice Euretig.

Establece recordatorios de pago

Dado que pagar a tiempo es importante, existen varias herramientas automatizadas de gestión de finanzas que pueden alertarte cuando debas realizar un pago.

La mayoría de los emisores de tarjetas de crédito ofrecen herramientas en línea que te permiten enviar un recordatorio a tu teléfono o correo electrónico unos días antes del vencimiento de una factura, o enviar una alerta el día del vencimiento, según tu preferencia.

También puedes programar alertas similares a través de herramientas financieras en línea, como Mint.com, o simplemente puedes usar Google Calendar para establecer recordatorios.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.