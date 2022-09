Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de septiembre de 2022

LEO

Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti; dedícales más tiempo, lo merecen. Ponte las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena. Tu centro de atención deberá de ser tu familia y no otras personas. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias.

VIRGO

Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a un familiar. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos intereses. Una persona del pasado retorna no traerá nada nuevo solo dolores de cabeza. Habrá días en que te sentirás mal y que no comprenderás muchas cosas de las que pasan a tu alrededor, es probable que pienses que el mundo está en tu contra. Vienen días en los cuales el amor florecerá en tu vida y vendrá de donde menos esperas. No tengas miedo amar hasta los huesos, que sea lo que tenga que ser tu disfruta al máximo y pásala de la mejor manera sin importar lo que el mundo diga o piense.

LIBRA

Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favors. Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Amistad te buscará pa pedirte el consejo o darte un chisme. No es momento de confiar en nadie ni en tu propia sobre pues podrían llegar traiciones de quienes menos esperas en estos días. Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y vértelas apresuradas. No descuides tanto a tu pareja, tiene dudas sobre tus sentimientos. No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución.

ESCORPIO

Ten mucho cuidado en quien confías y a quien le cuentas tus secretos pues sin darte cuenta podrías meterte en camisa de once varas. Ya no te culpes por errores que no cometiste y no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño. Cuídate de robos y perdidas de objetos pues podrían presentarse en esta semana. El amor va a llegar de muchas maneras solo es cuestión que creas y confíes un poco más. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante una facebook o una amistad. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida. No te dejes llevar por lo que no te compete deja que el mundo se haga garras con sus cosas lo más importante es resolver lo que realmente te preocupa y es parte tuya.

ARIES

Amor con amor se paga así que devuelve en la misma medida que recibes. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cuanto inicie la segunda semana de septiembre llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación muy estable. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra mediante deuda que tenían contigo. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchas por lo que quieres jamás lo vas a obtener. Ten mucho cuidado con cambios de ultima hora en los dineros pues podrían aparecer ciertas perdidas de las cuales será complicado salir de ellas.

TAURO

No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estás para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le hinche para que dé el primer paso. Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que te imaginas, así que trata de que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Si tienes una relación se visualizan cambios pues podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado para no cometer las equivocaciones que cometiste, recuerda que lo importante es no volver a caer en lo mismo.

GÉMINIS

Traerás la lengua bien suelta y pondrás en su lugar a dos que tres personas que ya te tenían hasta la coronilla. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Ten cuidado con fraudes y cuestiones que tienen que ver con los dineros en lo laboral porque podrías terminar con demanda encima. Ten mucho cuidado con cambios de última hora, vienen días en los cuales lo más importante deberá de ser tu salud. Termino de relación, al poco tiempo lo lamentarás. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Aprende a mandar a la fregada a amistades hipócritas que solo buscan sacarte de tus casillas y hacerte pasar malos momentos. Ten cuidado con cambios de humor repentinos podrías soltar el chisme que tanto has guardado. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos, pero la soledad es canija y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. En la medida que mandes al chorizo a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones tontas sin sentido. Mucha oportunidad de un viaje con un ligue.

CÁNCER

Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Podrías ser víctima de tus propias palabras así que no hagas promesas que no cumplirás. Un familiar requiere de tu apoyo. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima. No te culpes de errores que no te pertenecen, aprende a perdonarte de tus errores y a vivir mejor cada día. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que cometas más errores. Grandes movimientos en tu economía te dejarán buenas ganancias. Vienen días en los cuales el amor florecerá de muchas maneras, no es momento de pensar en el pasado y de preguntarte cosas que ya sucedieron, es momento de soltar, de dejar ir, y de centrarte en lo que en realidad importa y vale la pena en tu presente. Cuidado con enfermedades respiratorias o caídas y golpes.

PISCIS

No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta; te desesperas que las cosas no se den rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora. Ya no te compliques tanto la existencia por problemas del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Es momento de aprender de lo que ya fue para no volver a tropezar con lo mismo, vienen días en los cuales el amor florecerá de muchas maneras y deberás de arroparlo con la mejor actitud. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan rápida porque te podrías caer, ve viviendo cada momento y ve disfrutándolo de la mejor forma y de la mejor manera. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado en las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico.

ACUARIO

Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de quien no debes o te llevarás ciertas decepciones. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti, pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. No es momento de gastar dinero que no tienes en cuestiones que no ocupas. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho ya no eres el o la ingenua que se creía de todos y confiaba en medio mundo, has madurado muchísimo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en lo mismo. No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Vienen días cargados de cuestiones positivas en los cuales debes aprender a quererte lo suficiente al punto que nadie te haga sentir con menos valor. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestión de nuevos amores porque podrías terminar haciéndole caso a quien no te merece.

CAPRICORNIO

Es momento de ver tu vida de otra manera, de centrarte en tus sueños y tus anhelos en eso que te llena el corazón, vienen amores muy fuertes a tu vida que deberás de recibir con la mejor disposición pues te llenarán de alegría y buenos momentos. Ten presente que vida solo tienes una y debes de aprovecharla al máximo, no te quedes con ganas de nada y que te valgan madre comentarios de otras personas. Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar; acuérdate que ahorita no estás para derramar energía a lo tonto y menos con alguien que no te sirve. Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste. No te esfuerces tanto en personas que no merecen tu atención. Si la gente habla es porque vas avanzando así que deja de despreocuparte y mejor alégrate por estar vigente. No es momento de confiar en nadie pues te vas a llevar grandes decepciones sobre todo de personas que lejos de sumarte solo te restarán oportunidades a tu vida.

SAGITARIOS

Ten cuidado con personas del pasado que aparecerán en tu vida y que solo te causarán dolores de cabeza. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Una amistad se va de tu vida, no te preocupes su historia en tu vida ha terminado. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va a sacar de tus casillas, no te estreses y si no tienes nada bueno que decir mejor quédate callado. Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. Es momento de ver la vida de otra manera, de confiar en tu capacidad de obtener todo lo que deseas y de mandar bien lejos a personas que no te suman solo te restan. Ten mucho cuidado con dolores en articulaciones, trata de hacerte estudios médicos seguido para evitar enfermedades sorpresas.