Kim Kardashian armó tremenda sesión de fotos, ¡mientras ponía gasolina a su auto!

Para nadie es sorpresa que la empresaria y socialité Kim Kardashian se haya coronado como la reina de la ‘selfie’ gracias a la fascinación por tomarse fotos que la caracteriza; y su última hazaña lo comprueba. ¡Aquí te contamos los detalles!

Recientemente se viralizó a través de redes sociales una sesión fotográfica protagonizada por la estrella del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ en uno de los lugares menos esperados para esta labor, una gasolinera

Kim posó despreocupada, pero sin perder el glamour mientras cargaba gasolina en su lujosa camioneta. Y es que para esta tarea posó en un ajustado vestido de su marca Skims en color negro y hasta los tobillos que acentuó sus atributos.

Cabe recalcar que las transparencias de la pieza le dieron un toque coqueto a su look, pues dejaron a la vista sus atributos de manera sutil y dejando todo a la imaginación.

No obstante esta no ha sido la única vez durante las últimas semanas que Kim Kardashian ha dado de qué hablar por su interesante elección de modelito. De hecho, desde su perfil oficial de Instagram se dejó ver en un traje de baño metálico que evidenció su diminuta cintura. Pero, ¿qué desató la confusión del público?

Nada más y nada menos que la ocasión para la que lo utilizó, pues en lugar de portarlo para un día de playa o alberca, decidió llevarlo en una salida nocturna junto a un acompañante cuya identidad permanece desconocida.

