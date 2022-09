Luna llena de la Cosecha 2022: cómo afectará a tu signo zodiacal

La Luna de la Cosecha embellecerá los cielos cuando nos ilumine con su majestuoso brillo el próximo 10 de septiembre y si bien sus energías afectarán a todo el zodiaco, no lo harán de la misma manera. Para cada signo, esta lunación aderezada con la energía de Piscis, el soñador del zodiaco, significa algo diferente.

El signo de los peces, además de generoso y empático, eleva nuestra intuición, pero como contrasta con el Sol en Virgo, puede causarnos confusión al no saber si dejarnos llevar por la improvisación o ser más detallados y organizados.

Por si fuera poco, la Luna llena de septiembre del 2022 se presentará un día después del inicio de Mercurio retrógrado, lo que en definitiva puede generar ciertos contratiempos. Basados en el horóscopo del sitio especializado Astrocentro, te decimos qué le depara a tu signo con la luna llena de la Cosecha.

Tu paciencia se pondrá a prueba pues estarás bajo presión mientras tus proyectos enfrentan algunos retrasos. Los astrólogos te recomiendan canalizar estas emociones abrumadoras con un pasatiempo y practicar ejercicios de relajación.

Un proyecto grupal en el que participas se pospondrá o llevará más tiempo de lo esperado, pero no debes preocuparte, pues tendrá un propósito mejor. Mientras tanto, debes mantener el enfoque para no perder el rumbo.

En tu carrera o trabajo no estás avanzando tan rápido como te hubiera gustado. Sin darte cuenta estás progresando y la clave será no rendirte. La luna llena será un buen momento para analizar qué has logrado y hacia dónde dirigir tus esfuerzos.

Muchas iniciativas emprendiste en estos últimos días, ahora no sabes cómo actuar ni cuál abordar primero. Usa tu intuición para ordenar tus ideas y comenzar una a una. Si bien te llevará más tiempo del que esperabas, al final conseguirás tus objetivos.

Si hay algo que te retiene, la Luna llena de la Cosecha es el momento ideal para liberarlo. Verás que aligerará tu mente, cuerpo y alma, por lo que te sentirás más liviano para recibir nuevas cosas. Sin embargo, puede que los resultados no sean inmediatos.

Esta lunación te llama a analizar tus planes de pareja o algún contrato que significa más compromiso. Si haces un esfuerzo por visualizar qué cambios implementarás, los resultados serán satisfactorios.

La creatividad estará aflorando en tu mente. Nuevas ideas y deseos llegarán ahora, sin embargo, lo que te faltará es practicidad para llevarlos a cabo. Los astros te recomiendan mantener el ánimo porque los contratiempos pasarán.

Si llegaras a experimentar contratiempos en el trabajo, la creatividad te sacará a flote. Deberás expresar tus ideas pues te harán ganar puntos con tus superiores.

Con la luna llena en Piscis, tu familia y hogar reclamarán tiempo de calidad. Es probable que ahora tengas muchas cosas en tu agenda, pero deberás recordar que la familia siempre es una prioridad.

Es probable que no sepas cómo comunicar tus mensajes de manera clara y eficaz, por lo que serás objeto de confusiones y malos entendidos. Esta lunación te apoya para que cambies tu enfoque; una nueva forma de trabajo puede ser la solución.

Ahora será el momento de trabajar en los pendientes financieros. Es probable que algunos trámites experimenten retrasos, prestamos tarden en ser pagados y haya promesas incumplidas. La clave será mantener la calma.

Con la luna llena en tu signo sentirás la necesidad de cambiar o evolucionar en tu trabajo o actividades. Las soluciones llegarán si confías en tu imaginación e intuición, no cuentes el tiempo para ponerlas en marcha, hazlo.

