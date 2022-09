Trump sigue dolido por allanamiento a Mar-a-Lago; responsabiliza al FBI de que EE.UU. esté quebrantado

Donald Trump sigue muy molesto por el allanamiento del FBI a su casa de Mar-a-Lago que se llevó a cabo el pasado 8 de agosto con el fin de salvaguardar documentos clasificados como “secreto” que se llevó a su casa una vez que salió de la Casa Blanca y acusó a la fuerza del orden de que Estados Unidos esté quebrantado.

Fue a través de su plataforma Truth Social que Trump se quejó de que los agentes del FBI, que ejecutaron el cateo autorizado por un tribunal en su casa club de Mar-a-Lago, revisaron las habitaciones de su esposa, Melania Trump, así como la de su hijo menor, Barron, pero jamás se dieron a la tarea de revisar la casa de Joe Biden y su hijo Hunter, razón por la que Estados Unidos está “quebrantado”.

Trump usó palabras muy fuertes al decir que el Sr. Biden anciano nunca ha sido acusado de manera creíble de un delito federal que requiera un registro del FBI en su casa. Aunque el Departamento de Justicia ha estado investigando si Hunter Biden, un abogado y ex cabildero, violó algún impuesto federal o leyes de cabildeo en sus tratos comerciales privados, no ha sido acusado de ningún delito y su casa no ha sido registrada.

Además, culpó tanto a Joe como a Hunter de “Crímenes graves comprobados, traición y simplemente robo” y sugirió que su culpabilidad podría determinarse por el contenido del disco duro de una computadora portátil.

“Nunca asaltaron o irrumpieron en la casa de Hunter Biden o, quizás aún más importante, en la casa de Joe Biden: ¡Un tesoro escondido!” escribe Trump al tiempo que agrega que Estados Unidos es “injusto”, “quebrado” y una “nación en declive” debido a que el FBI no realizó registros injustificados de su antiguo oponente.

En una publicación posterior, Trump pidió a EE. UU. que “rehaga las elecciones torcidas” porque el jefe interino de la división criminal del Departamento de Justicia, Nicholas McQuaid, y el abogado de Hunter Biden, Chris Clark, eran socios en la cuarta firma de abogados más grande de los Estados Unidos, Latham and Watkins.