Así es la sencilla casa de Roxanna Somoza, la influencer que dice estar embarazada de Anuel AA

En días recientes el nombre de Anuel AA ha dado mucho de qué hablar, pero no por su música, sino por las revelaciones de la influencer Roxanna Somoza, quien dice estar esperando un hijo suyo.

La tiktokera, quien lleva sangre hondureña y colombiana por las venas, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos, algunos rincones de su hogar que comparte con su pequeño hijo, con lo que hemos podido notar que el gris es uno de sus colores favoritos.

Cocina

Su cocina es semiabierta y nada amplia. Está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una barra que funciona para preparar los alimentos o como desayunador.

Sala

La sala, que es la habitación donde ha hecho gran parte de sus videos, está conformada por un sofá modular de color gris, por una alfombra que combina los tonos grises y negros, por un ventilador de techo, por una cortina plateada, así como por una maceta. View this post on Instagram A post shared by Roxanna Somoza (@roxannasomozaofficial)

Recámara

Su recámara, que nos la mostró mientras conquistaba la lente de la cámara con un provocativo twerk, cuenta con una cama grande con cabecera, base y fundas grises, así como con cortinas rosas y grises, con un mini split y con un candelabro. View this post on Instagram A post shared by Roxanna Somoza (@roxannasomozaofficial)

En otro rinconcito de su dormitorio tiene un mueble de color blanco donde guarda sus más diversos outfits y sus bolsas. @roxannasomozaofficial Tu 3 contacto de whatsapp se te declarará el 14🙈 #fyp #xyzbca #fypdongggggggg ♬ Ela Já Tá Louca – Anderson Neiff & John Johnis

Baño

El baño de su dormitorio está compuesto por un tocador, por un wc y por una ducha con cortina de tono rosa. @roxannasomozaofficial Parece Chiste pero es Anécdota🥲😂 #parati #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp ♬ original sound – Gabriela Sigue leyendo:

