Cómo es el ritual de la cebolla para que tu ex llore por ti

Si has picado una cebolla sabes que no hay forma de evitar llorar mientras lo hacemos y precisamente, un curioso ritual tiene como objetivo provocar este efecto en la persona que tu quieras, por ejemplo, tu ex.

Cuando alguien nos ha hecho daño esperamos que tenga la humildad de reconocer su error y ofrecernos una disculpa, sin embargo, la realidad es que no siempre ocurre. Con este hechizo, el universo nos ayuda a provocar que esa persona reconozca su equivocación y vuelva a nosotros arrepentida. Así, lo puedes aplicar para tu ex, amigos, colegas de trabajo o familiares.

Los materiales que vamos a usar son los siguientes:

Una cebolla mediana

La mitad de una hoja blanca

Un bolígrafo de color rojo

Un cuchillo

3 alfileres

La médium, tarotista y hechicera Luz Silvar Soler explicó en el sitio Hechizo.net, que la cebolla a elegir debe ser similar a la persona en cuestión, por ejemplo, si tiene mucho cabello escoger una cebolla peluda, si es seria elegiremos una cebolla seca, si es delgada una cebolla que no sea muy redonda, etc. A continuación, haz lo siguiente:

Paso #1: con el cuchillo haz un agujero en la cebolla del tamaño de tu dedo meñique y reserva el pedazo extraído.

Paso #2: en la hoja de papel y con el bolígrafo rojo escribe 3 veces en nombre de la persona. Dobla el papel lo más pequeño que puedas.

Paso 3#: introduce el papel en el agujero que hiciste en la cebolla, tápalo con el pedazo que reservaste y clávalo usando los 3 alfileres.

Paso #4: ahora repite la siguiente oración: “que la luz brillante de esta magia ilumine tu conciencia. Si vienes a mí que sea llorando y si me piensas pide perdón. Que así sea”.

Cuando termines de hacer el ritual tira la cebolla en un contendor de basura que esté lejos de casa y en un lugar que nunca frecuentes.

