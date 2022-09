Cómo retirar dinero de un plan de ahorro universitario 529

Estos movimientos pueden ahorrarte dinero y evitar costosas multas.

By Penelope Wang

Los padres que llevan años ahorrando para los gastos universitarios de sus hijos saben que depositar dinero en una cuenta de ahorros 529 para la universidad con ventajas fiscales es fácil, una vez que se ha creado la cuenta. Pero es posible que no sepan cómo sacar los fondos.

Retirar fondos de un plan 529 no es tan sencillo como parece. Y aunque el dinero ha seguido fluyendo hacia estos planes (los activos se mantuvieron en $431,000 millones en el primer trimestre de 2022, según ISS Market Intelligence), muchas familias aún no entienden completamente cómo funcionan estas cuentas.

Solo el 40% de los estadounidenses sabe que los planes 529 son una forma de ahorrar para la universidad, según una encuesta reciente realizada por la firma de servicios financieros Edward D. Jones. En una encuesta hecha en 2021, se encontró que incluso entre los que sí lo saben, el 67% no sabía sobre los posibles beneficios fiscales y otras características de los planes 529.

Si tienes hijos que irán a la universidad este otoño y planeas aprovechar los fondos de la cuenta 529 para pagar los gastos, es importante retirar el dinero correctamente. Un error podría ser costoso: puedes recibir una multa del 10%, además de que tendrás que pagar intereses sobre las ganancias de cualquier fondo que utilices para los tipos de gastos incorrectos.

Esto es lo que debes tener en cuenta cuando vayas a hacer retiros de una cuenta de ahorros para la universidad 529.

Opta por la seguridad de tus ahorros

Hasta ahora, probablemente has estado invirtiendo el dinero de tu cuenta 529 en una combinación de fondos de acciones y bonos, o en un fondo según la edad que usa ambos métodos. Pero ahora que tu hijo ingresa a la universidad, querrás asegurarte de que el dinero que necesitarás para esos costos se transfiera a inversiones seguras, como un fondo del mercado monetario.

“Sería un problema que una caída en el mercado de valores cause pérdidas en tu cuenta justo cuando necesitas ese dinero para pagar la colegiatura”, dice Gordon Achtermann, asesor financiero certificado en Fairfax, Virginia.

Ten en cuenta que, según las reglas del IRS, puedes cambiar las inversiones dentro de tu cuenta 529 solo dos veces por año calendario.

Otra opción podría ser cambiar el beneficiario de la cuenta a otro familiar calificado, lo que te permitiría cambiar las inversiones.

Retira fondos solo para gastos calificados

Puedes usar los fondos de una cuenta 529 para una amplia gama de gastos calificados relacionados con la educación. Eso incluye la colegiatura, cuotas, libros, suministros y computadoras.

El dinero también puede destinarse a gastos de alojamiento y comida, siempre que el estudiante esté inscrito en la escuela al menos por medio tiempo. Los gastos del dormitorio siempre están cubiertos, pero si tu hijo no vive en el campus, verifica las cifras de “costo de asistencia” de la universidad para saber la cantidad que se considera calificada para alojamiento fuera del campus.

“Debes tener cuidado de poder documentar a dónde va tu dinero del 529 por si el IRS hace preguntas”, dice el experto en ayuda financiera Kalman Chany, autor de “Paying for College” (The Princeton Review, 2020).

No todas las facturas relacionadas con la universidad son válidas para los fondos 529. Los gastos como el transporte y el seguro, por ejemplo, no están cubiertos. Si no estás seguro si un gasto califica, consulta con el proveedor de tu plan.

Tu dinero de la cuenta 529 también se puede usar para cubrir gastos de educación K-12, hasta $10,000 por estudiante cada año. Pero no todos los estados reconocerán los gastos de la escuela primaria y secundaria como costos de educación calificados, así que consulta con el patrocinador de tu plan para averiguar qué cubre exactamente el plan que elijas.

Y desde la aprobación de la Ley SECURE en 2019, el dinero de las cuentas 529 se puede usar para pagar hasta $10,000 por beneficiario de la deuda de préstamos estudiantiles calificados. La legislación también permite que el dinero de las cuentas 529 se destine a programas de aprendizaje elegibles, así como transferencias a una cuenta ABLE, una cuenta de ahorro libre de impuestos diseñada para beneficiar a niños y adultos con discapacidad.

Programa los pagos

Ten en cuenta que tienes que gastar el dinero que sacas de una cuenta 529 en el mismo año calendario (no año escolar) que lo retiras y que debes guardar los recibos.

“Presta mucha atención al momento de hacer los retiros para asegurarte de que coincidan con los gastos que pagas, especialmente cerca de fin de año”, dice Kevin Hegarty, asesor financiero certificado de Garden City, Nueva York.

Si pagaste la factura de la colegiatura de primavera en diciembre con tus propios ahorros, por ejemplo, y luego te reembolsaron un retiro del plan 529 en enero, ese no sería un gasto calificado. Para obtener más información, consulta el Formulario 970 del IRS (en PDF).

No te pierdas los créditos fiscales

Puedes calificar para uno de los créditos fiscales educativos, el Crédito Tributario de la Oportunidad Estadounidense (AOTC) o el Crédito Vitalicio por Aprendizaje, que te brindan una exención fiscal en los gastos universitarios. Pero si usas dinero de tu plan 529 para cubrir esos gastos, no calificarás para un crédito.

“El IRS no permite la doble recaudación”, dice el experto en ayuda financiera Mark Kantrowitz, exeditor de savingforcollege.com.

Así que planifica con anticipación para evitar la descalificación de un crédito fiscal. Kantrowitz recomienda pagar el límite de crédito de los gastos de colegiatura y libros de texto antes de usar una distribución del plan 529 para pagar los costos restantes.

Con el AOTC, obtienes un crédito fiscal de $2,500 por cada estudiante que reúne los requisitos cuando gastas $4,000 en costos universitarios calificados. Está disponible para los primeros cuatro años de universidad. La elegibilidad para obtener crédito fiscal comienza a eliminarse paulatinamente para los contribuyentes solteros con ingresos superiores a $80,000 y se corta en $90,000. Para los padres que están casados y presentan una declaración conjunta, el crédito comienza a eliminarse gradualmente si tienen un ingreso de, al menos, $160,000. Las parejas que tengan un ingreso de $180,000 o más no tendrán crédito.

El Lifetime Learning Credit te brinda hasta $2,000 al año por declaración, dinero que se puede usar en cursos de pregrado, posgrado y títulos profesionales. No hay límite en la cantidad de años que puedes solicitar el crédito. Los límites de ingresos se ajustaron recientemente para que coincidan con el AOTC.

Gastar o ahorrar los fondos sobrantes

Si eres uno de los pocos ahorradores que tienen saldo a favor después de la graduación de la universidad de tu hijo, tienes algunas opciones.

Puedes ahorrar el dinero para la escuela de posgrado o cambiar de beneficiario a otro miembro de la familia, como un niño más pequeño o un cónyuge al que le gustaría volver a estudiar.

También puedes retirar todo el dinero de la cuenta. Si lo haces, solo deberás intereses sobre las ganancias, además de pagar una multa del 10%.

