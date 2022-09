Disney Plus Day: te puedes suscribir por solo $1.99 desde las 9pm ET de hoy

Disney anunció una oferta especial con motivo del Disney Plus Day que permitirá que aquellos nuevos usuarios que deseen suscribirse a su servicio puedan hacerlo por un precio promocional de $1.99 dólares a partir de las 9pm ET de este miércoles.

Esta promoción especial tiene como objetivo que los usuarios puedan recibir mayor cantidad de beneficios con el pago de su suscripción. La compañía detalló que la celebración de este día conduce a su vez al D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event el cual será presentado por Visa y se llevará a cabo en la ciudad de Anaheim (CA) entre el 9 y el 11 de septiembre.

En dicho evento los suscriptores de Disney Plus podrán tener acceso a una amplia gama de beneficios, además de que podrán conocer información exclusiva acerca de los próximos lanzamientos de contenido original de la plataforma.

Además de todo esto los suscriptores existentes también podrán comenzar a recibir los siguientes beneficios a partir del 8 de septiembre a las 12:00 am PT/ 3:00 am ET:

1. Acceso especial a una colección seleccionada de mercancía de shop Disney con una selección personalizada de diseños que está inspirada en los estrenos favoritos de Disney + Day, Disney + Originals y más.

2. Los suscriptores de Disney Plus también podrán gozar de descuentos en Disney Cruise Line. Esto incluye llevar a un tercer y cuarto pasajero completamente gratis con tarifa completa en el mismo camarote. Los suscriptores del servicio de streaming podrán reservar hasta dos camarotes con esta oferta.

Asimismo también contarán con ofertas especiales de vacaciones en hoteles seleccionados del Walt Disney World Resort.

3. Obtendrán una prueba gratuita de seis meses de Nat Geo Digital.

4. Los suscriptores de Disney Plus también recibirán seis meses gratis de membresía de Uber One y adicional a esto contarán con un descuento de 25% en su primer pedido a través de Uber Eats.

5. En el caso de los amantes de los parques de Disney, contarán con admisión anticipada y reservaciones para los parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida, Disneyland Resort en California y Disneyland Park en Disneyland París. Gracias a esto podrán ingresar 30 minutos antes de lo habitual.

6. Los suscriptores también podrán ingresar a proyecciones especiales de películas de Disney Plus en los cines de AMC, todo ello con boletos a un costo de $5 dólares por proyección.

