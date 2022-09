El representante de Chris Pine desmiente que Harry Styles le haya escupido al actor

¡Es oficial! Harry Styles no escupió a Chris Pine durante el estreno de su nueva cinta “Don’t worry darling”, en el Festival de Cine de Venecia. Este martes las redes sociales ardieron después de una salvaje conferencia de prensa y la proyección de la película, con imágenes en video que muestran al cantante supuestamente “escupiendo” a su coestrella, mientras ambos tomaban sus asientos.

Sin embargo, un representante de Chris desmintió el drama, tachando de “ridículas” las especulaciones que aseguran que existe una disputa entre las estrellas. “Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión en la red que es claramente engañosa y da pie a especulaciones tontas. Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, dijo el agente del actor a la revista People. Por su parte, un portavoz de Harry -quien protagoniza el thriller psicológico junto a Florence Pugh– también negó el incidente a The Guardian. “Así que, eso es todo”, aseguró.

Si bien ahora los representantes de los actores han negado las especulaciones, el músico sí intercambió saliva con uno de sus compañeros de reparto en la ceremonia: Nick Kroll, a quien besó de forma efusiva. Claramente superado por la emoción después de que “Don’t worry darling” recibiera una gran ovación del público, el artista británico se dirigió a su compañero de reparto, tomando su rostro y besándolo en los labios. También compartieron un abrazo mientras los que les rodeaban los aclamaban.

Esta es la tercera aparición del ex integrante del grupo One Direction en la pantalla grande, después de su participación en “Dunkirk” y de su célebre aparición fugaz en la escena de los créditos finales de “Eternals”.

