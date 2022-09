En sostén de hilos Danna Paola se muestra dirigiendo una escena de su videoclip “Xt4s1s”

Danna Paola ha dado una sorpresa a sus fans, pues compartió en TikTok un video que la muestra detrás de cámaras del video de su más reciente sencillo “Xt4s1s”. Usando un sostén de hilos y pantalones estampados -uno de sus atuendos en el clip- ella también dio muestras de su talento como directora, dando indicaciones para una escena; en el post escribió el mensaje: “Mi codirector me grabó mientras acomodaba cámara…Soy muy detallista hehe”.

La bella cantante mexicana compartió muchas fotos tomadas durante la grabación del video, del cual se siente muy orgullosa. El trabajo terminado ha tenido gran éxito y ya supera los cuatro millones de vistas en YouTube.

Danna Paola no descuida sus proyectos como imagen de la marca de ropa deportiva Puma, y con frecuencia muestra en sus redes sociales imágenes de las campañas en las que modela las prendas. Ahora lució muy sexy usando un top corto y joggers verdes, lo cual hiso resaltar su marcado abdomen. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

