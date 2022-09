Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de septiembre de 2022

LEO

Embarazo en la familia se aproxima. Un familiar te necesitará más que nunca. Si tienes una relación, viene una situación que los hará discutir, a medida que cambien las mentiras por verdades se recuperará la confianza. Oportunidad de mejoras laborales, pero si no hablas no se te dará nada, cuando debes de abrir el hocico no lo haces y cuando debes de mantener el pico callado no te callas. Cuida mucho lo que comes pues podrías enfrentar infeccione y malestares en próximas fechas. Te llegarán noticias de amistad sobre separación o termino de relación. A medida que pasen los días entenderás el por qué a muchas cosas aún no le hayas razón. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Aprende a soltar cuestiones que vienes cargando desde hace tiempo y que no te han permitido salir a flote en cuestiones que tienen que ver con el área de los dineros.

VIRGO

Posibilidad de cambio de trabajo o mejorar en la cuestión económica. Nuevos amores han de llegar entre ellos una persona de piel blanca que te enseñará grandes cosas, vendrá mediante una amistad y será mediante una red social o fiesta, pon atención para que no pierdas esa oportunidad que la vida te pone. Es momento que pongas un alto a esas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor envidian tus proyectos y planes con malas vibras y envidias y sin darse cuenta tumban tus propósitos y no logran materializarse. Enamórate con la cabeza y después con el corazón. Deja que tu corazón te guíe. Noticias inesperadas sobre fracaso amoroso de una amistad. Tienes grandes ángeles que te cuidan y protegen, has sido infiel, has traicionado y mentido, pero deja de culparte que todos alguna vez lo han hecho lo importante es que comiences a trabajar en lo que quieres ser y como lo conseguirás.

LIBRA

Algunas veces te cargas un humor que nadie te aguanta, debes aprender a bajarle tres rayitas a ese carácter que tienes pues tarde o temprano constituirá un problema. Es momento de mandar bien lejos a las personas envidiosas que solo te buscan para criticarte o para decirte verdades que tú ya conoces. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza. Date la oportunidad de creer más en ti y en tu capacidad de cumplir tus metas y sueños, deja de fingir sentimientos que ya no existen y preocúpate más por verte bien y ser feliz con lo que eres y tienes. Si tienes pareja y han existido algunos problemas comenzarás a desaparecer solo tienes que darte la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y decir lo que sientes. Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días.

ESCORPION

Es probable que te llegue una noticia nada buena la cual te pondrá algo de mal humor. Amores de una noche y oportunidad de un viaje bastante bueno. Oportunidades para realizar un viaje o cambio de domicilio, deja de meterte en chismes que no te corresponden solo para defender a tus amistades, muchas de ellas no meterían las manos al fuego por ti. Cambios en tu manera de actuar serás muy cul3ra con quién te ha dañado, anda a la porra a personas falsas. Amistad podría entrometerse en lo que no le importa y ocasionar problemas o pleitos con tu pareja en caso de tener una. Te viene una entrada de dinero que te ayudará mucho en ciertas deudas que tenías desde hace tiempo. En el desear está tener, pero en el trabajar más, si quieres que las cosas se materialicen comienza a trabajar en ellas.

ARIES

Si tú sabes quién eres y lo que tienes lo demás que te valga máuser. Relaciones familiares van a mejorar, pero un familiar podría crear un ambiente tenso en una próxima reunión. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados si lo haces de manera positiva y con muchas ganas. Tiempos buenos, muchas mejoras en tu vida, aunque el pasado retorna en próximas semanas y con ello nuevos problemas, deja de regresar siempre a lo mismo y espera que el futuro y el presente te sorprendan con nuevas cosas. Estrés e insomnio en estos días, estarás algo triste al terminar el día, pero es normal, no sabes que sigue, qué va a pasar, o como seguir de pie.

TAURO

Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Una persona desaparecerá de tu vida en poco tiempo te darás cuenta de que fue lo mejor que pudo pasar. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción. Si tienes pareja ten cuidado pues los celos podrían gobernarte al punto de crear conflictos innecesarios con el ser amado. Cuida mucho tu carácter pues podrías lastimar a quien no lo merece. Es probable que en próximas fechas te lleguen noticias del extranjero o recibas un mje o inbox de una persona muy importante para ti. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad sabrás darte cuenta de que nadie es indispensable en la vida.

GÉMINIS

No temas a los cambios que puedan surgir en próximas fechas dichos cambios te ayudarán crecer en el área de los dineros. Un viaje o salida cerca de la ciudad se visualiza en las próximas fechas. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y al final no haces nada por conseguir lo que quieres. Te vienen grandes cambios laborales que tienen que ver con horarios o puestos. Ten cuidado con las intenciones de una persona que acabas de conocer no es de fiar y solo se está aprovechando de ti en próximas fechas, te decepcionarás mucho. Sentirás miedo por ciertas situaciones que pasarán a tu alrededor en estos días. No sigas jugando con tus sentimientos y pon en claro que es lo que sientes, podrías enamorarte de una amistad bien cañón y eso se debe a que esa persona te está tratando de una manera muy especial y distinta. Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en problemas ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado y quizás de la peor de las maneras.

CÁNCER

Si tienes una relación se visualiza un escenario muy tranquilo, sin embargo, eres bien celoso o celosa y con toda la razón, a tu pareja le encanta que le echen los perros. Trata de no confundirte en tus sentimientos, deja bien en claro en qué es lo que quieres y no exijas más de la cuenta o solo te expondrás a que no logres concretar nada. Decepciones en puerta, eso sucede por esperar más de lo que debes de esas personas que acabas de conocer o que ya estaban dentro de tu vida y antes ya te habían decepcionado sin embargo pensaste que esta vez será diferente. Vienen momentos muy buenos con persona del pasado que retorna a tu vida y con nuevas buenas. Es probable que estés muy pensativo en estas fechas al no saber qué camino es el que debieras de seguir o elegir, deja que tu corazón hable y sigue tus instintos y lo que quieres y no lo que otras personas te digan o dicten.

PISCIS

Vienen muchas oportunidades en el amor y si ya tienes pareja llegará un ciclo muy bueno en el cual se podrán solucionar muchos problemas que estaban mermando la relación desde hace tiempo. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. Noticias del pasado te caerán como balde de agua fría, trata de tomarlas con calma y buscar lo positivo de cada situación. Estas pensando mucho en tus planes a futuro y haces bien, pero recuerda que para lograrlos necesitas echarle ganas en el presente. Tiempo de mucha reflexión, antes de dormir comenzaras a pensar mucho en lo que has hecho en tu vida y si realmente ha sido lo correcto, sino fue así seguro aprendiste la lección, date la oportunidad de iniciar de cero en caso de haber cometido una falla y aprender del error.

ACUARIO

Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Un retorno del pasado se visualiza y un viaje muy perro con una amistad cercana. Vienen días bastante buenos en los cuales entenderás por qué la vida te sonríe en estos momentos de tu vida y no en tu pasado. Iniciaste la semana con toda la actitud, date la oportunidad de consentirte y de ir por todo eso que te mueve el piso y todos tus deseos. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Una persona de tu círculo de amigos siente cierta atracción por ti, pero es meramente sexual así que ponte buzo o buza. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, cambien la rutina.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día por cambios bruscos de temperatura. Quien te quiera en tu vida te va a poner en ella sin necesidad de que tú estés pidiendo o exigiendo un lugar. No permitas que la rutina te ocasione dañar tu relación, es necesario ser más inteligente y cambiar el día a día si realmente deseas recuperar tu relación en caso de estar en una. Mucha suerte en juegos de azar. Te van a cancelar una salida que estabas organizando desde hace unos días. El amor a distancia es complicado, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los afecte, el problema es que empiezas muy bien, pero al poco tiempo llegas a perder el interés. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades.

SAGITARIO

Momentos muy buenos para reflexionar sobre como has llevado tu vida, lo que necesitas y eso que te falta por hacer, ya no es momento para seguir perdiendo el tiempo con cuestiones que no te dejan ya nada de provecho. Vienen días muy buenos para ti, sin embargo, estarás muy cambiante en tu carácter al punto de lastimar con tus palabras a las personas que te rodean, no dejes que nadie se interponga en tu felicidad, ve y búscala para que puedas encontrar esa paz y tranquilidad que tanto has buscado y deseado. Viene una separación dentro de la familia, pero será lo mejor pues solo así se evitará más desgaste. No permitas que la confianza que tienes con tus amistades se vaya debilitando, recuerda cultivar esas amistades pues el día de mañana podrías necesitar de esas personas.