Conoce por dentro la casa de descanso que la reina Isabel puso en alquiler en Airbnb

La reina Isabel de Inglaterra, de 96 años, decidió incursionar en el mundo del alquiler de alojamientos, al haber puesto en la plataforma Airbnb algunas de sus propiedades, entre las que destacan sus fincas de Norfolk y la de Balmoral.

La finca de Norfolk, que es donde la monarca y su familia suelen pasar la Navidad, puede ser alquilada por un periodo de tres días o más. El precio por la estancia mínima es de £1,195 libras, algo así como $1,380 dólares.

En la actualidad ya no hay disponibilidad para todo lo que resta del año, ni para el 2023, siendo hasta el 2024 que hay varias fechas libres, pero no garantizamos que lo estén por mucho tiempo, por lo que no lo pienses mucho y haz tu reserva, antes de que sea demasiado tarde.

La histórica casa, conocida como Garden House y ubicada a unas 100 millas de Londres, le pertenece a la realeza británica desde 1862, año en que fue adquirida por la reina Victoria, por lo que los huéspedes podrán toparse durante su estancia con auténticas reliquias que han pasado de generación en generación.

“Este encantador escondite de Norfolk, propiedad de Su Majestad la Reina, ubicado en el corazón de su amado retiro campestre de Sandringham Estate y la propiedad inmobiliaria más cercana a Sandringham House, tiene que ver con la apreciación del aire libre y los hermosos jardines en los que se encuentra”, se lee en la descripción publicada en Airbnb.

El inmueble, distribuido a lo largo de dos pisos, cuenta con cuatro recámaras y con dos baños, por lo que su capacidad está limitada a un máximo de ocho huéspedes, quienes podrán llevar consigo a sus mascotas, al ser considerado como un alojamiento pet friendly.

También goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de cuarto de lavado, entre otras otras habitaciones.

La cocina es semicerrada y muy amplia. Está equipada con alacenas de tono marrón y con diversos electrodomésticos. Desde esta habitación se tiene acceso al cuarto de lavado y al antecomedor, un espacio dotado con una mesa de madera con capacidad para seis comensales.

La recámara principal está dotada de una cama grande, de dos mesas de noche, de una cómoda, de un escritorio, de varios cuadros, de un vestidor y de su respectivo baño con tocador, wc, bañera y ducha con cancel transparente.

Al exterior cuenta con extensas áreas verdes, con senderos, entre otras amenidades disponibles para los huéspedes y para sus inseparables mascotas.

Para ver imágenes de este alojamiento o si quieres hacer una reserva, haz clic aquí.

