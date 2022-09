Daniella Navarro arremete contra quienes dicen que se da vida de rica con chofer y cocinero

Tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, Daniella Navarro se ha vuelto el blanco de críticas por parte de algunos detractores que cuestionan su estilo de vida y hasta la han tachado de tener más privilegios de los necesarios.

No obstante la actriz venezolana ha decidido hacer frente a los ataques y responder desde sus redes sociales con el humor que la caracteriza.

Fue por medio de un breve video publicado en su cuenta oficial de Instagram que Daniella Navarro confesó entre risas que le encantaría tener todo lo que sus seguidores dicen que tiene (cocinero y chofer) pero no es así.

“Esta es la señora que me lleva y que me trae, que me limpia y me alimenta”, dijo, haciendo referencia a su madre, quien iba en un auto junto a ella y su hija Uguiella.

Dentro de su relato, la pareja de Nacho Casano añadió que aunque a muchos les cueste creerlo, ella es “chofer, ama de casa, actriz, madre e hija” y no cuenta con todo el personal que se ha asegurado por medio de redes sociales.

“Señores, dejen de hablar tanta bobada”, dijo para dar por concluidos los rumores Daniella Navarro, ex concursante del reality de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’.

El audiovisual no tardó en generar respuestas por parte de sus seguidores, quienes la llenaron de elogios por defenderse de sus detractores. “Sencillez y humildad, siempre fiel a su gente y dándolo todo por su familia” y “Quieren seguir con Daniella porque ella sí da contenido, déjenla tranquila”, son algunos de los mensajes de se leen bajo su publicación.

