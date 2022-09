“Estamos muy contentos”: Riqui Puig y su pensar dentro del LA Galaxy

El mediocampista español Riqui Puig es una de las figuras que cuenta la Major League Soccer, y tras su reciente llegada al LA Galaxy, el exjugador del FC Barcelona ya ha dado asistencias e incluso anotó un gol en la liga con la camiseta del club.

Sin embargo, esto no es lo único que debe tener presente, pues el cinco veces campeón de la MLS Cup jugará el próximo sábado 10 de septiembre (3:30 pm ET) ante Nashville SC, razón por la cual habló y calentó los motores de cara a dicho partido entre ambas oncenas.

En charla con la Oficina de Comunicación de la Major League Soccer Puig dejó saber su pensar sobre el andar del equipo, los últimos resultados del cuadro angelino y más.

“La verdad es que estamos con muchas ganas, mucha ilusión. Creo que es un grupo que puede hacer cosas muy grandes. Creo que el equipo se ha reforzado muy bien estos últimos meses, la verdad, y creo que el equipo entrena muy bien. Creo que los últimos cuatro partidos pues no estamos concediendo tantos goles y creo que eso es muy importante en esta liga y la verdad que estamos muy contentos”.

Además, el mismo español habló nuevamente del nivel que tiene el torneo estadounidense y claro que como otros jugadores de poca edad pueden llegar al equipo, e incluso a otras instituciones fuera del conjunt angelino donde él hace vida con otras estrellas como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Douglas Costa.