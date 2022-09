Recordamos cuando la Reina Isabel II pidió un autógrafo a Cristiano Ronaldo tras su regreso a la Premier League

Cristiano Ronaldo ha tenido un andar complicado en la Premier League, esto no es nada nuevo para los amantes del jugador y de la competencia en Inglaterra. Sin embargo, el crack nacido en Portugal puede decir que fue el único jugador al cual la Reina Isabel II le pidió un autógrafo.

Para esto, debemos ir al regreso del jugador al Manchester United, tras su paso por la Juventus de Turín, en la Serie A, cuando se supo que a “El Comandante” le llegó un pedido muy especial, pues la misma Reina le pidió un autógrafo en la camiseta del cuadro de Old Trafford.

En ese momento, en agosto de 2021, se supo que la Reina le había hecho dos requerimientos, siendo uno de ellos 80 camisetas de su persona para regalarlas a sus empleados. Además, también pidió una playera extra con el ‘7’ de Cristiano Ronaldo y su firma, algo que solo pudo hacer el exjugador del Real Madrid.

Como era de esperarse, Cristiano cumplió la exigencias realizadas por La Reina y terminó envíando las camisetas a quien ahora es noticia por su ida a otro plano fuera de la tierra.

Cristiano Ronaldo fue la única personalidad del fútbol al que la Reina Isabel II le pidió un autógrafo 🫡 pic.twitter.com/BXqcAsLeaJ— José Balta García (@samyr20) September 8, 2022

El fallecimiento de La Reina

El estado de salud de la Reina Isabel II era una pregunta que estaba en la mente de muchas personas. No obstante, ahora desde el Palacio de Buckingham han confirmado el fallecimiento de la monarca que este 2022 cumplió 70 años en el trono. “Lillibet” murió este jueves en el castillo de Balmoral ubicado en Escocia. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

