¿Cuánto dinero ganará Canelo Alvarez en su pelea contra Gennady Golovkin? 

Saúl Álvarez es uno de los grandes peleadores del momento. El boxeador mexicano acapara las miradas de millones de personas en cada uno de sus combates. Tanta popularidad le permite ser un deportista que suma grandes cantidades de dinero en sus contiendas. Su próxima pelea contra Gennady Golovkin no será la excepción.

El Canelo peleará contra el kazajo, pero también contra múltiples críticas que han circulado a partir de su última derrota contra Dmitry Bivol. El tapatío se presentará en el T-Mobile el sábado 17 de septiembre para limpiar su imagen, pero también para cobrar su buen fajo de billetes.

Tal y como ocurrió contra Dmitry Bivol, el peleador mexicano tendrá ingresos solo por subirse al ring. Es decir, a pesar de que el Canelo pierda contra Gennady Golovkin, el tapatío igual estaría cobrando.

¿Cuánto dinero ganará Saúl Álvarez?

Según informaciones expuestas por el periodista de ESPN, Mike Coppinger, la franquicia de Eddie Hearn le habría propuesto a Saúl Álvarez cerca de $85 millones de dólares por dos combates, el primero ante Bivol y el segundo ante Golovkin. En este sentido, el tapatío estaría recibiendo los $42.5 millones restantes del acuerdo.

Sin embargo, aquella cifra podría inflarse aún más. En el caso de que Saúl Álvarez acuerde otro combate con Matchroom Boxing, además de las dos ultimas, el acuerdo podría ascender hasta los $160 millones de dólares, casi el doble de la propuesta inicial.

