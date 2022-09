De ama de casa a influencer de la gastronomía mexicana

A Lupita González Pérez nunca le pasó por la mente que a sus 57 años se iba a convertir en una influencer de la gastronomía mexicana, y mucho menos imaginó que hablar ante las cámaras se la daría de forma tan natural y espontánea.

Pero cómo es que esta mexicana, quien lleva 27 años en Estados Unidos, casada y madre de Iliana y Luis, dos talentosos jóvenes beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), tuvo la idea de compartir sus deliciosas recetas caseras en las redes sociales.

“Todo nace de mi pasión por la cocina. Mi mamá me enseñó a cocinar desde niña en Velasco, mi pueblo natal en el estado de Hidalgo en México. En esa época, las mujeres teníamos que aprender a cocinar, sí o sí. No era una opción, decir no me gusta cocinar”.

Así que Lupita creció en la cocina trabajando y ayudando a su madre y abuela a preparar los diferentes guisos de la comida mexicana.

Lupita González tiene cientos de recetas que compartir. (Cortesía)

Cuando hace 35 años se casó con Sixto Pérez, se metió de lleno a la cocina; y sus hijos crecieron disfrutando sus platillos.

Cuando la familia emigró a Estados Unidos y se asentaron en la comunidad de Turlock en el Valle Central, Lupita cuenta que a pesar de no encontrar siempre todos los ingredientes, no dejaba de preparar la comida típica mexicana que tan bien aprendió.

“La mayoría de las veces encuentro todo lo que necesito; o mi mamá cuando viene de México a visitarnos, nos trae lo que no encontramos aquí”.

Como sus hijos eran muy pequeños cuando llegaron a California, Lupita y su esposo tomaron la decisión de que ella se quedaría en la casa para estar al pendiente de los menores.

“Nos la veíamos muy duras en lo económico, pero quise dedicarme 100% a mi familia sobre todo porque estábamos lejos de nuestra tierra”.

Eso le dio tiempo de concentrarse en su afición por la cocina.

“Lo que más me gusta preparar son los platillos típicos, la carne de puerco con nopales o verdolagas, el mole rojo y verde”.

Y a pesar de tener tantos años viviendo fuera de México, nunca ha dejado de cocinar las exquisiteces de la cocina mexicana.

Reconoce que le gusta consentir a sus hijos con los platillos mexicanos que más les gusta.

Fue a través de ellos que surgió la idea de convertirse en influencer.

“Mis hijos empezaron a irse a estudiar y trabajar fuera de la ciudad; y cuando venían, me decían, ‘hey mamá, cómo vamos a aprender tus recetas’. Les respondía, que se las iban a dejar escritas”.

Lupita González Pérez enseña cómo preparar salsa verde. (Cortesía)

Entonces le comentaron que por qué mejor no abría un canal en las redes para que enseñara sus recetas y así se quedaran grabadas para siempre.

“En uno de los viajes que hizo mi hijo Luis, abrimos el canal en Instagram. Eso fue en mayo. Me enseñó a grabar y a cómo poner la cámara”.

Al principio, Lupita comparte que fue muy difícil y estresante.

“Me costó mucho trabajo. Nos llevaba una tarde grabar, pero poco a poco fui perdiendo los nervios. Mi hijo me tranquilizaba y me decía, ‘tú respira, tranquila, no pasa nada, no eres tú, es que no es fácil, pero si no te sale, lo volvemos a repetir’”.

Luis estudió negocios y agricultura, pero como le gusta mucho la computadora, la enseñó no solo a grabar sino a editar.

“Él me dijo que no tuviera miedo a editar, que experimentara y tocara todos los botones de la computadora, hasta que saliera lo que quería”.

Aunque sus recetas son en español, con la ayuda de sus hijos las traduce al inglés en la descripción del contenido.

En la actualidad, dice que graba un video por día.

“Me requiere un poquito de trabajo porque tengo que preparar todos los ingredientes y lo que voy a necesitar antes de grabar; y editar un video de un minuto, me lleva dos horas”.

Las receta de comida mexicana de Lupita González han gustado. (Cortesía)

Lupita dice que desde que abrió su canal para compartir sus recetas, su vida ha dado un giro total.

“Antes yo solo estaba en la casa con mi esposo. Ya tenía mi rutina. Mi hija me decía, mamá inscríbete en el gimnasio, pero yo no soy de mucho salir”.

Hoy convertida en una influencer, dice que el día no le alcanza.

Lo que más la entusiasma es que al 80% de sus seguidores, les encantan sus recetas.

“Tengo muy buena retroalimentación, pero cuando hay malos comentarios o sale gente que me dice que así no va la receta, mi hijo me anima y me dice que ignore, ya que estoy haciendo lo mejor que puedo; y yo entiendo que las críticas son un riesgo que se corre en las redes sociales”.

Su esposo Sixto también ha sido su aliado, ya que le ayuda a montar la escenografía, acomodando los platillos o dándole ideas para que se vea mejor todo en cámara.

“Hasta ahora la receta que más me ha gustado es la birria. Lleva casi 5 millones de vistas”.

Pero también la receta de los frijoles rancheros, ha sido una de las que más llamado la atención.

Y una receta que causó mucha controversia fue la del ceviche de camarón y la del ceviche de pescado. “Lo que pasa es que yo preparo el ceviche con el pescado y el camarón cocido no crudo, y sabe igual de bueno; pero mucha gente me decía que así no era el ceviche; pero como a mí no me gusta el marisco crudo, pues empecé a cocerlo. También el ceviche con el pescado o camarón cocido es bueno para las embarazadas que no pueden consumir mariscos crudos”.

Lupita aclara que ella comparte sus recetas como ella las cocina, y hay algunas tradicionales que les pone su propio toque, y alguno que otro ingrediente nuevo.

Así que su intención es compartir la comida típica mexicana a su estilo.

Relata que antes de salir en las redes, no era una mujer totalmente ajena al Internet, ya que ayudaba a su esposo en el negocio de venta de muebles que tiene en línea.

Pero lo de estar en cámara, grabar, editar y compartir con cientos y miles de personas, es algo totalmente nuevo.

“Ha traído un cambio muy positivo en mi vida. Me gusta mucho, pero definitivamente nunca se me ocurrió que tendría un canal de recetas en las redes sociales. Hubiera pensado cualquier otra cosa, menos hacer esto, pero si tenemos un talento por qué no compartirlo”.

Y admite que ya ha perdido los nervios y graba sus videos con toda soltura.

“Como mis recetas han gustado, mi meta es hacer crecer mi canal en YouTube y seguir compartiendo la comida mexicana no solo de Puebla sino de otros estados mexicanos”.

El día de la entrevista con La Opinión, Lupita compartió en Instagram unos mixiotes en salsa verde, un platillo típico mexicano que consiste en un guiso de carne, normalmente de borrego o cordero, con una salsa de chiles envueltos en una hoja de mamey.

Encuentra a Lupita González Pérez en Instagram como @lupita.gonzalezperez