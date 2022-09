Evitar el exceso de la grasa abdominal es posible con estas recomendaciones, según especialistas

El exceso de peso puede convertirse en un gran problema de salud y un indicador de esta afección es la grasa abdominal, ya que esta se almacena cuando consumes demasiadas calorías y no haces actividad física.

Resulta peligroso porque al abultamiento del abdomen se debe internamente a un incremento de la grasa visceral, que se encuentra en lo profundo del mismo y envuelve tus órganos vitales, de hecho, esto se relaciona con problemas de salud graves como derrames cerebrales, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, entre otras.

En ese sentido, la doctora Megan Mescher-Cox, certificada por la Junta en Medicina Interna, Medicina del Estilo de Vida y Medicina de la Obesidad con Dignity Health St. John’s Hospital, explica cómo deshacerse de la grasa abdominal y a su vez grasa visceral.

Recomendaciones para reducir la grasa abdominal

La Dra Cox comentó para Eat this, not that! que la grasa que se acumula en el vientre está más fuertemente asociada con problemas de salud, pues esta libera hormonas y factores inflamatorios que es un factor de confusión en el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Por otra parte, la especialista explica que es necesario evitar el estrés y relajarse regularmente. “Nuestro cuerpo producirá niveles variables de hormonas en respuesta a estímulos externos… Si vivimos estresados ​​​​comúnmente, nuestra hormona del estrés, el cortisol, puede elevarse”, dijo.

Otra de las formas de eliminar la grasa del organismo es realizando actividad física. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan hacer 150 minutos de ejercicio a la semana.

“Esto ayuda a desarrollar músculo, lo que aumenta la tasa metabólica basal de una persona. Esto ayudará a descomponer la grasa, incluso, cuando una persona no está trabajando el levantamiento de pesas u otro ejercicio de desarrollo muscular”, declaró la Dra Cox.

La ingesta de fibra está inversamente relacionada con el tamaño de la cintura y la grasa abdominal, asegura la especialista.

“Para decirlo de otra manera, cuanta más fibra ingiere una persona, más baja es la línea de la cintura y la grasa abdominal, en promedio”, declara Cox, quien además explica que la fibra permite que las bacterias en el intestino formen una capa protectora que físicamente puede bloquear cierta absorción de grasa y colesterol de la dieta.

“La fibra también ayuda a estabilizar los niveles de la hormona insulina y cuando los niveles de insulina son más estables hay menos posibilidades de hiperinsulinemia. Uno de los trabajos de la insulina es ayudar a almacenar azúcar, lo que aumenta la grasa y especialmente la grasa abdominal”, declaró.

Además, los alimentos con alto contenido de fibra suelen ser opciones más saludables dentro de los que destacan las verduras, frutas, frijoles, lentejas y cereales integrales, alimentos que tampoco contienen colesterol y son bajos en grasas.

