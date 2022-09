Gennady Golovkin humilló al Canelo ante los medios: “No quiero descender a su nivel”

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán este 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El mexicano y el kazajo compartirán ring por tercera vez en sus carreras. Como era de esperarse, ambos peleadores iniciarían con su duelo mediático durante todos los días de preparación del combate, pero Golovkin dejó muy mal parado al tapatío al no caer en su juego.

Saúl Álvarez ha hecho fuertes declaraciones sobre Gennady Golovkin. Los insultos y desprecios han sido las armas del tapatío para herir el orgullo de su rival. El Canelo ha asegurado que esta pelea entra en el plano personal, caso totalmente distinto a la concepción del kazajo.

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”, sentenció Golovkin en una entrevista para The Fight de Teddy Atlas.

Por otra parte, el kazajo continuó cuestionando la forma en la que el mexicano ha venido “calentando” el combate con sus comentarios despectivos hacia su persona. ¿Golovkin hará lo mismo? No, el veterano boxeador quedó como un “caballero” al indicar que no se rebajará a la altura del mexicano.

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Canelo) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel“, aseguró.

Finalmente, Gennady Golovkin finalizó su intervención con una metáfora en la que reafirmó su postura y no caer en un duelo de palabras con Canelo Álvarez. “Tenemos un dicho que se puede traducir textualmente. Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mierda. Simplemente no vale la pena intentar hacer eso”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

También te puede interesar:

· ¿Cuánto dinero ganará Canelo Álvarez en su pelea contra Gennady Golovkin?

· La fiesta de Canelo Álvarez: conoce el precio de los boletos para asistir a la celebración luego del combate del mexicano

· “¿Canelo con quién ha peleado?”: Antonio Margarito atacó la carrera de Saúl Álvarez