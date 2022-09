Sugey Abrego abre su cuenta en OnlyFans y habla a lo que la critican: “No me mantienen”

Luego del éxito que ha recibido Sugey Ábrego con su propia plataforma de contenidos para adultos, la actriz anuncia su llegada a OnlyFans, con la intención de seguir creciendo y complacer a sus fans extranjeros, así lo aseguró en una entrevista que ofreció a los medios.

La también conductora de 43 años mencionó que, si bien ha ido creciendo su comunidad de fans interesados en sus contenidos, no todo ha sido bueno, pues ha recibido críticas de muchas personas, en especial de algunas mujeres.

“Tengo amigas que incluso me retiraron el habla por dedicarme a esto y he recibido críticas de otras actrices, pero no mantienen”, comentó Sugey sobre los juicios que ha recibido por ganar dinero con este tipo de proyectos.

La actriz, quien ha compartido que gracias a este contenido encontró una alternativa económica, vendiendo su ropa íntima usada en la pandemia, aseguró que en su OnlyFans sus seguidores podrán “ver más piel”.

Todavía no tiene fecha de lanzamiento, sin embargo, se encuentra trabajando con su equipo de producción para su creación y seguirá compartiendo contenido en propia plataforma.

Con ello Sugey se une a otras mujeres de la industria del espectáculo que han probado suerte con la plataforma, como Ninel Conde, Yanet García, Celia Lora, Dorismar, Karely Ruiz, entre otras