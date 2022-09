Dani Alves defiende la Liga MX de los propios mexicanos y deja importante reflexión: “No se volteen entre ustedes”

Dani Alves se ha convertido en una de las caras referenciales de la Liga MX y con tan solo un par de meses ya siente la Liga MX y el territorio mexicano como propio, al punto de salir en defensa del torneo local de los aficionados que son muy críticos con no solo con la competición sino con todo lo que suele hacerse en el país, en líneas generales.

En una entrevista con Hugo Sánchez el futbolista más laureado de la historia pidió a los propios mexicanos que valoren su cultura y su fútbol en lugar de cuestionarlos.

"Valoren su cultura y su futbol": Dani Alves pide a los mexicanos no atacarse entre sí



“Me gustaría que los mexicanos no permitieran que se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su futbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no”, opinó el lateral brasileño.

Además de la reflexión que dejó, el futbolista de Pumas también habló de lo que fue su llegada a la Liga MX y confesó que muchas personas lo aconsejaron para que no fuera a México, pues ahí arriesgaría su cupo para el Mundial de Qatar con la selección de Brasil.

“Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía: ‘Vas a México y el ¿Mundial?’, y yo decía: ‘¿Quién dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial?’. Mi historia la escribo yo, no las opiniones de los demás. Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guía para allá”, aseveró Alves. "Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía:'Vas a México y el ¿Mundial?', y yo decía: 'Quien dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial'.Mi historia la escribo yo no las opiniones de los demás.Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guía"



También confesó que está completamente enamorado de México y que disfruta mucho estar en el país, además de que le encanta la comida.

“Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes. Me encanta la comida“, puntualizó.