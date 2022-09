Elon Musk encontró otra razón para no comprar Twitter: de qué se trata

El CEO de Tesla y Space X Elon Musk habría encontrado otro pretexto para cancelar el acuerdo de compra de Twitter por $44,000 millones de dólares y precisamente no tiene que ver con la cantidad de bots que usa la plataforma digital.

En la tercera carta publicada por los abogados de Musk en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se alega que Twitter violó el acuerdo de fusión cuando llegó a un acuerdo para indemnizar por $7 millones de dólares al ex jefe de seguridad de la compañía, identificado como Peiter “Mudge” Zatko, según cita The Verge.

El mes pasado, Zatko acusó a la red social de engañar a los inversores sobre la cantidad de bots de la plataforma, no eliminar los datos de los usuarios y tener prácticas de seguridad deficientes. Musk se respaldó de estos señalamientos en la segunda carta de despido cintando a Zatko para testificar en la demanda.

En la primera carta enviada el mes de julio, el equipo legal de Musk dijo que Twitter lo engañó sobre la cantidad de bots que hay en la plataforma y que la compañía no le daría acceso a la información necesaria para tomar sus propias decisiones, pese a que se le dio permiso para entrar a la API “firehouse” que muestra cada publicación.

El acuerdo de pago entre Twitter y Zatko, dado a conocer recientemente por The Wall Street Journal, fue retomado por el equipo de Musk como una razón para no concretar la compra de la compañía. La carta dice que Musk no se enteró del acuerdo de separación hasta que Twitter lo presentó ante un tribunal.

La canciller Kathaleen McCormick ha dictaminado que Musck podrá usar las acusaciones de Zatko para respaldar su caso y habrá un descubrimiento “limitado” en los documentos relacionados con el ex jefe de seguridad. El juicio está programado para el 17 de octubre.

La noticia transcurre en medio de forcejeos legales que incluyen la demanda de Twitter a Musk por negarse a comprar la compañía tras el acuerdo de abril y diversas reacciones de Musk citando inconsistencias en la entrega de información y retando al CEO de la compañía Paraj Agrawal a un debate público.

