Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de septiembre de 2022

Leo

Estas en una etapa de muchas mejoras, empiezas a ver la luz y tienes muchas ilusiones de tragarte al mundo, aprende a quererte más tal vez no tienes lo que quieres, pero recuerda que siempre habrá alguien que viva piors que tú, la próxima semana será de reencuentros con personas del pasado y se espera una party marca perra que te pondrá de super buen humor. Si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor pa que no salga a buscar lo que tiene contigo, no le des motivos pa que se aleje o discutan, porque eres muy de no sentirte a gusto sino le estas picando el buche. Tienes posibilidades de crecer, vas a salir de un estancamiento y situación que no te dejaba avanzar, manda bien lejos el pasado y ocúpate de lo que está llegando, hay posibilidades de gratinar mollete, si tienes amigos de la comunidad gays, deja de juzgarlos y burlarte de ell@s que si se la comen bien doblada o les gusta tallar pelucas es muy su problema.

Virgo

No te pases de gacha o gacho y aprende a respetar las decisiones de los y las demás. El amor toca tu puerta con mucha intensidad, conocerás a una persona bien especial y te darás cuenta porque con las y los otros que estuviste no había funcionado, ¡pertenece al signo de tierra! no compliques más tu vida, aprende a vivir y ser feliz. Te darás cuenta por fin si lo que sientes es solo atracción y ganas de sexo o realmente lo que es amor y cariño. No exijas lo que no eres capaz de dar y aprende a dar sin recibir nada a cambio. Preocúpate por tu vida que se la está llevando el carajo por andar tu ocupado u ocupada en la vida de los y las demás personas, no participes en chismes que no son de tu incumbencia si no quieres meterte en problemas y hasta ganarte una buena mentada.

Libra

Eres muy de creer que nomás tus chicharrones truenan y muchos de tus problemas son por esas cuestiones, te cuesta pedir perdón y eres vengativo o vengativa por naturaleza. Esta semana que está por llegar viene una salida al cine o a pasear con familia o amigos que te va a sacar del estrés de la semana, muchas compras importantes, no consumas lácteos que te vas a manejar en vientre inflamado. Probabilidades de borrachera esta semana que está por llegar, te vas a enterar de un chisme que no sabrás ni que hacer, no digas nada guárdalo y utilízalo más adelante para defenderte de bufadas que te darán personas de tu círculo de amistades, si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, que para tener un tonto o tonta mejor solos o solas haciendo tus cosas sin rendir cuentas. Se viene una semana buena y casual te enteras de que tu ex anda divulgado tu vida por medio mundo, ni te enojes que te valga al final si habla de ti es que al menos necesita hacerlo para ser tomado en cuenta, eso significa que hiciste un buen trabajo.

Escorpio

Perdidas de llaves o dinero este fin de semana próximo. Persona de piel blanca se interpondrá en tus planes y podría meterte en problemas con tu pareja en caso de tener. No busques lo que no quieres encontrar o te llevaras grandes sorpresas, cuídate de tus amistades que son buenas pa el relajo y meterte en problemas, pero no para ayudarte a salir de ellos, problemas dentro de la familia que te van a traer bien mal humorado. No te preocupes ni te achicopales que todo se va arreglar muy bien, a veces hay que dejarlas o dejarlos que coman en la calle pa que vean que la comida jamás será como la de casa más que nada! Te manejas en sentimientos encontrados, aprende a dejar ir a quien ya no quiere estar contigo, manda bien lejos a esas personas y preocúpate por las personas que te andan buscando o siempre están para ti.

Aries

Deja de pensar que el mundo está en tu contra, aprende a no ver muros dónde no existen, recuerda que tu enemigo está más cerca de lo que tú imaginas. Hay posibilidades de que conozcan al amor, no sean exigentes y aprendan a mirar con su corazón solo así lograran encontrar esa parte que los complemente, tal vez sea bien distinto a lo que han esperado, pero de que se van a ser bien felices, si lo van a hacer. No consumas alimentos en la calle porque hay probabilidades de infecciones y de que se te afloje la llave y te veas en una situación incómoda. La vida te ha golpeado bien feo, pero siempre has salido adelante que ninguna persona te haga perder la cabeza. Fin de semana regia en la cual te vas a dar cuenta de un montonal de cosas muy perras que habías dejado pasar por alto. Cuídate de 2 amigas de tez blanca, son bien traicioneras y te están calumniando bien feo, necesitas hacer recorte de personal y dejar solo a esas personas que realmente merezcan estar en tu vida.

Tauro

Un familiar o amigo te necesita mucho en esta etapa no seas animal y no le quedes mal, ayúdalo en su necesidad y dale ese consejo que tanto requiere, recuerda que el karma nomas te anda cuidando y tanto las cosas buenas como malas que hagas se te regresaran por triplicado. Esa infidelidad que crees que pasa y esas dudas no existen así que déjate de cosas que cuando realmente te pongan los cuernos ni cuenta te vas a dar, no mendigues cariño ni amor si no te quiere no le rugues, recuerda que tu viniste a este mundo pa escoger no pa ser escogido, así que te valga quien no te quiera que no estas pa perder el tiempo en gente tonta que no sabe ni con cuantas tortillas llena. Conocerás a una persona en los próximos días que te va a enseñar el verdadero significado de la irresponsabilidad y del desamor, ni te sientas mal, mándalo lejos que no vale la pena.

Géminis

Cuida tus piernas que las traes bien flácidas y nada antójables, problemas en los riñones, piernas y espalda, necesitas tomas más agua y bajarles a los niveles de refresco que le has entrado duro y por eso mismo te manejas en algo de gordura. Infidelidad y celos en proceso. No seas tan ofrecido u ofrecida en la red social, se te da mucho eso de hablarle bonito a medio mundo y después ya te anda cuando no te bajan de una cualquier. No confíen en personas que no les dan buena espina, son bien persuasivos ustedes y sabrán elegir con que gente lidiar. Hay posibilidades de iniciar una relación o de conocer a alguien del signo de agua que te va a mojar él asunto. Deja de vivir en las nubes pon los pies en la tierra y enfrenta tu realidad, esas será la única manera en que veas por fin la felicidad llegar, quita de tu vida personas tontas que solo te buscan cuando necesitan de tu ayuda y acércate a quienes requieren tu atención y siempre están ahí para ti. Chisme de los que te vas a enterar.

Cancer

Semana de muchas cosas que pensar y arreglar pendientes, vas a empezar a definir tu situación sentimental y la realidad amorosa que estás viviendo. Ya lo que pasó ya pasó, déjate de cosas y aprende a vivir tu vida y deja que el pasado se lo lleve la china que no tiene por qué afectar tu presente y más si fue una situación que te deprimió mucho. Has andado bien achicopalado y achicopalada no hay ni un motivo pa estar triste así que déjate de tonterías que eso que te importaba deja de ser importante, andas hasta el tronco de deudas y no sabes ya ni para donde correr ponte de acuerdo con tus deudores y paga donde debes que vienen problemas legales, aguas con traiciones que te espera una de parte de una persona a quien quieres mucho y tenías en un pedestal. Tienes una amistad abandonada y te va a bufar en estos días, no gastes tu tiempo en quienes no te valoran y aprende a querer y estar para los tuyos, bájale de grasa a los tacos y aliméntate bien.

Piscis

Te pondrás en el lugar de alguien más y eso te va a ayudar mucho para superar muchos problemas y situaciones que te traían bien molesto o molesta. Conocerás una persona de signo de fuego, nada formal solo para fajes quita estrés. Aprende a recordar los bellos momentos y lo que te hizo daño mándalo bien lejos. Viene una semana de conocer nuevas personas que serán parte importante en tu vida. Aprende a mandar bien lejos el pasado, déjalo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo y sola como hasta hoy en tu triste vida. Te vas a enfrentar a una nueva realidad llena de amor, pero no la riegues ni te hagas que la virgen te habla si es que quieres pescar algo. Si tienes pareja no la descuides y échale ganas a la relación, en la caricia necesitan ser más aplicado, hay qué innovar y hacer cosas diferentes antes que se les acabe lo poco que queda de amor y pasión. Una promesa que te hicieron hace tiempo se va a cumplir en poco tiempo.

Acuario

Ya viene una semana de cambios, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrada va a haber movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho, si tienes pareja va a cambiar su manera de ser contigo y posiblemente sea porque le están dando atole con el dedo por otros lados. Probabilidades de nueva relación en no más de 3 meses. Si estas casado o casada no es motivo pa descuidar tu cuerpo, recuerda que tu matrimonio no está seguro en caso de tener y menos si dejas de ser lo que eras cuando tu pareja te conoció. No dejes que nadie te humille o te haga sentir menos de lo que vales, aprende a poner en su lugar a esa gente liosa y a quererte y respetarte y a quien no le parezca que le busque, no pienses en esa persona que te hizo daño mejor piensa en lo que vendrá para ti.

Capricornio

Amor y mucha pasión regresa si tienes pareja. Recibirás un regalo o invitación para un evento que te podrá bien feliz, cómprate garras pa que vayas y no parezcas retrato como siempre. Cuídate tu cabello y no le pongas tanto calor o productos que te lo vas a dañar! Hay probabilidades de conocer persona signo de Libra o cancer que te va a cambiar tus expectativas de vida. Amores de una noche y cambios drásticos en tu personalidad te harán ser mucho más bitch de lo que has sido en este tiempo. Aprende de cada uno de tus errores, antes de que el golpe sea más duro, la vida da pocas oportunidades así que aprovéchalas. Un giro de 360° está por llegar a tu vida. Probabilidades de intoxicación bien perra por andar revolviendo productos Químicos, cuídate de jaquecas y dolores de cabeza, piensa bien y no te estreses por tonterías que quizás ni sucedan.

Sagitario

Has pasado por situaciones bien complicadas este año y sin duda no fue el mejor, debes aprender a quererte, amarte y respetarte, pero sobre todo a dar siempre un poco más por las demás personas eso te hará un ser más humano y humilde de corazón. Vienen momentos muy buenos a tu vida los cuales deberás de ver con otra visión y no arruinarlos con tu negatividad. Cambios en tu economía bastante buenos, posibilidad de encamamiento con persona con la que has estado saliendo. Aprende a decir que no a quienes te rodean no siempre puedes estar para todo mundo. Cambios muy buenos y momento de creer más en tu pero también de quitar de tu vida todo eso que estorba y te a causado problemas. Si tienes una relación aprende a cuidar más las personas que los rodean pues muchas de ellas podrían ocasionar problemas entre ustedes. No es momento de hacer negocios, es momento de cuidar tu economía pues a partir de la segunda semana de octubre verás el cambio en los dineros que has estado esperando.