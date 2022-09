Kuno Becker confiesa que fue adicto a las drogas y llegó a tener pensamientos suicidas

Como nunca antes, el actor Kunno Becker habló abiertamente sobre su adicción a las drogas y sorprendió al revelar las dificultades que vivió por una profunda depresión por la que incluso llegó a tener pensamientos suicidas.

Fue durante una transmisión en vivo para su canal de Twitch, en donde el actor de cine y televisión se sinceró con sus seguidores, hablando por primera vez de la depresión que vivió hace seis años que lo llevó a probar las drogas.

“Cuando tenía 38 años me deprimí. Estuve en una relación muy destructiva en donde pues me detonó una depresión brutal hasta que cometí la inmensa pen$%& de probar las drogas, y esa fue la cocaína”. dijo.

El protagonista de “Goal!” Sorprendió aún más al confesar que, además de vivir una fuerte adicción, llegó a tener pensamientos suicidas.

“Un día, a punto de cometer el error más grande de mi vida que era quitarme la vida, realmente estaba en un nivel de estrés inmenso y vi a mi abuelo dentro de mi estrés mental, no estoy seguro porque no creo en fantasmas, pero me dijo: ‘¿Te vas o te quedas?’. Yo tenía una pistola en la boca y estaba a punto de quitarme la vida“, relató.

Beker, quien hoy tiene 44 años, reveló cómo fue su acercamiento a dicha droga así como la manera en que le ayudó a no quitarse la vida, aunque deja claro que esta no fue la mejor salida y terminó convirtiéndose en una de las peores decisiones que ha tomado.

“Yo había escuchado que la cocaína lo hacía a uno sentirse mucho mejor, muy bien, y no había forma de sentirse deprimido si uno se drogaba con cocaína. Cometí esa gran pend3$&/, que les tengo que confesar que, en ese momento, y ojo, que no se malinterprete, en ese momento la cocaína me salvó la vida, porque no me quité la vida, me estimuló a seguir adelante, me jugó la mente“, añadió.

En la grabación que fue retomada por otras redes sociales, también se le escucha confesar que recurrir a las drogas lo hizo cometer graves errores en su carrera, como la vez que asistió a una entrevista en estado inconveniente, lo cual terminó muy mal y pagó un precio muy alto.

“Por eso me vieron en algunas entrevistas diciendo estupideces. Hay una entrevista en Telemundo donde fui a un programa de televisión tomado y drogado a promover una cosa que salió muy mal, tratándome de hacer el chistoso, haciendo el ridículo de mi vida que me costó un trabajo y sobre todo, confianza en mí mismo”, recordó.

Tras cometer una serie errores decidió enfrentar el problema de raíz, por lo que recurrió a la terapia y otro tipo de remedios, hasta que finalmente logró salir.

“Hice una carta con los nombres de las personas a las que yo había de alguna manera lastimado en lo profesional, sobre todo en lo personal, también de forma emocional con alguna tontería que haya dicho, nunca físicamente, nunca hice nada grave siempre me hice daño a mí mismo. Hice una lista y le pedí una disculpa a todo ese tipo de personas. A cada una le llamé o la vi si pude, dos personas no me aceptaron la disculpa y me dolió, pero tú no puedes hacer más que pedir una disculpa, hasta ahí puedes llegar”, destacó el .

