Águeda López en exclusiva desde New York Fashion Week: “Fonsi siempre me ha apoyado en todo”

Estamos en una de las semanas favoritas de la Gran Manzana, en el New York Fashion Week, y en exclusiva hablamos con Águeda López, quien es la gran musa de uno de los diseñadores más importantes: Custo Barcelona.

La modelo nos reveló que aunque ama trabajar, y las pasarelas, y jamás le dice que no a uno de sus diseñadores favoritos de toda su vida, poder trabajar es posible, especialmente por dos personas, su suegra, que es quien más la ayuda, y su esposo, Luis Fonsi: “Siempre me ha apoyado en todo, cuando yo decidí alejarme un poco de las pasarelas, porque mis hijos estaban muy pequeños, como cuando decidí regresar”.

-¿Qué significa estar en la pasarela del Fashion Week de NY?

Águeda López: Estar en una pasarela del Fashion Week New York, al lado de mi admirado Custo, es un orgullo y es un placer. Para mí Custo ha sido un referente de la moda española desde que tengo sentido de la memoria, ha sido siempre una persona muy admirada y muy respetada en la industria, y estar aquí con él un año más en el New York Fashion Week para mí es increíble.

-¿Qué disfrutas de ser parte de un desfile?

Águeda López: Lo que más disfruto de un desfile creo que el durante… El antes, obviamente, es entretenido porque te preparan, ves a gente que conoces, saludas; el después para mí ya no existe, ya me bajo de una pasarela, me voy a mi casa corriendo con mis hijos.

-¿Qué tiene de diferente Custo?

Águeda López: Lo que Custo tiene diferente, y creo que es algo muy bonito, es que él ha conservado su esencia, obviamente ha innovado sus diseños, es el desfile número 50 que está aquí, pero en New York Fashion Week… Se ha mantenido fiel a lo que Custo siempre ha sido, que es esta explosión de colores, de texturas, de movimiento… Siempre he sido una gran admiradora de sus diseños, como toda España, como veo internacionalmente también, así que es muy difícil decirle que no a Custo Barcelona, lo que él diga pues aquí estamos.

-Tú acompañas mucho a tu esposo, Luis Fonsi, en su carrera, ¿Cómo te acompaña él en la tuya?

Águeda López: Fonsi siempre me ha apoyado en todo, cuando yo decidí alejarme un poco de las pasarelas, porque mis hijos estaban muy pequeños, como cuando decidí regresar, como cuando decido hacer un proyecto diferente, está. Él esta ahora haciendo ‘La Voz en España’, y apenas acabamos de aterrizar, él se quedó allí hace 2 días, y le dije: “Me voy para New York” … Me dijo: “Vete, ve a New York, disfruta”… Él sabe cuánto yo quiero a Custo, él estuvo en el último desfile aquí de Custo también, así que él ha sido siempre un súper apoyo para mí en todo lo profesional, como mamá, como persona, como mujer.

-¿Qué dicen tus hijos cuando te ven desfilar?

Águeda López: Son muy diferentes… Micaela siempre me dice: “Mami, te ves bella, te ves bonita, me encanta tu vestido, que bonito los colores”… Y Rocco simplemente me dice: “Beautiful, mami”. Él es muy cariñoso, es muy coqueto como digo yo, entonces siempre sabe cómo agarrarte el lado como para hacerte sentir bien…

Estaban muy orgullosos de mí, ellos saben que estoy acá, me están pidiendo fotos, “Por fa, mándame fotos mami, te quiero ver”… Y la regla es que yo todo lo hago por ellos, si yo supiera que ellos no estás bien porque yo estoy fuera de casa 2 días, que es lo que me escapo para trabajar, no lo haría, me siento súper tranquila sabiendo que primero están bien cuidados, porque mi suegra me ayuda siempre en todo, tengo una familia por parte de Fonsi que nos apoya en todo, y segundo que estamos súper orgullosos de su mamá, igual que yo estoy feliz haciendo esto.

Como bien dice Águeda, este es el desfile número 50 de Custo, y el 25 en el NYFW… En esta ocasión, el diseñador que tiene como musa a la esposa de Luis Fonsi, llamó a su nueva colección ‘Sun O’Clock’, dedicada a la imaginación, a un innovador patronaje y a una arriesgada selección de materiales. Inspirado en la seguridad de una mujer que es ella misma, y que quiere vestir arriesgando.

Geometrías y aberturas confirman una nueva arquitectura y líneas horizontales en forma de bandas aportan una nueva identidad.

