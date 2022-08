Lili Estefan se enfiestó con Luis Fonsi y su esposa en Mykonos: “Trató de emborracharme”

Lili Estefan, “La Flaca” consentida de Univision sigue de vacaciones por recomendación de su compañero y también conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina. Mientras la cubana mostraba de arriba y de abajo con un vestido que se le abrió y paseaba en compañía de sus tesoros Lina Luaces y Lorenzo Luaces por Mykonos, se topó nada más y nada menos que con el ex de Adamari López, Luis Fonsi y su hermosa esposa Águeda López a quien Lili acusó, a manera de broma, de querer emborracharla a punta de traguitos de tequila.

“Y porque este mundo es mucho más pequeño de lo que imaginamos. También me encontré con Mr. DESPACITO mi querido Luis Fonsi y la que trató de emborracharme mi querida Águeda López y no saben cómo nos hemos divertido !!!!! #Mykonos #2022 #Mykonosgreece #Mykonos2022 Los quierooooooo un montón y suerte Fonsi con LA VOZ ESPAÑA que se que te está yendo ESPECTACULAR, nos vemos en Miami ! Gracias por ser tan cariñosos siempre #luisfonsi”, escribió Lili Estefan en su cuenta de Instagram al tiempo que se le veía disfrutar a lo grande con la linda pareja junto a sus hijos.

Pero la primera parada de Lili Estefan no fue Mykonos. “La Flaca” llegó a Madrid, donde también estuvo Raúl de Molina y ahí por poco muestra más que las piernas desde un balcón. A sus 54 años, no pasa nada si nada este tipo de deslices le suceden a la estrella de El Gordo y La Flaca, pues si algo ha demostrado es que “está como el vino”, se pone mejor con los años. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Pero este no es el único encuentro que ha tenido Lili Estefan en sus vacaciones. También se topó con otro talento de Univision como lo es el fashionista venezolano Rodner Figueroa. Mismo que no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje a Raúl de Molina y decirle que tenía a La Flaca a su lado para pasarla divinamente. No hay duda, Lili se sabe gozar la vida y pasarla bomba a cada minuto. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Sigue leyendo:

Lili Estefan le encarama la piernas a Raúl de Molina por la espalda y en una piscina

Lili Estefan muestra sus “boobies” en encaje y posa con tanga en mano a las afueras de Univision

Raúl de Molina se luce en traje de baño con sus compañeras de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan y Clarissa Molina