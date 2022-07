Lili Estefan le encarama la piernas a Raúl de Molina por la espalda y en una piscina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lili Estefan no pone reparo a la hora de pasarla bien con sus amigos y, si se trata de sus compañeros de El Gordo y La Flaca, como Raúl de Molina y Clarissa Molina, pues mucho más. Justo en la grabación del videoclip del show de Univision, “La Flaca” le encaramó las piernas a “El Gordo” en los hombros y dentro de la piscina. Puedes ver la imagen aquí.

Esto para tratar de montarse sobre los hombros de Raúl de Molina. Resulta que todo el team del El Gordo y La Flaca estaba grabando el videoclip del tema “Verano” que se hizo para el show de Univision y que el cantante Lenier Mesa quiso compartir con estos talentos. Durante una de las escenas en la piscina, Raúl se luce en traje de baño y Lili Estefan le encarama las piernas para montarse encima de él y así tener más imágenes divertidas para el show.

Justo hace pocos días, Lili Estefan también presumió su cuerpazo y se volvió la envidia de muchas jovencitas que quisieran tener esa figura. Con una blusa de encaje y tanga en mano, “La Flaca” presumió sus “bobbies” y piernones que han sido halagados en múltiples oportunidades. Si no se fijan en sus piernas, se fijan en su sonrisa y si no, en cómo una mujer de 55 años sigue viéndose casi igual que a los veinte y tantos cuando comenzó en Sábado Gigante. View this post on Instagram A post shared by CR WEAR (@crwear.co)

Este año El Gordo y La Flaca cumple 24 años al aire de manera ininterrumpida y posicionado como uno de los programas de farándula y noticias del entretenimiento preferido por los hispanos en los Estados Unidos. Sin duda, un trabajo duro y constante el que ha hecho este par.

Justo hace unas semanas, el corresponsal de El Gordo y La Flaca en Barcelona sufrió un pequeño inconveniente tratando de obtener algunas declaraciones de Gerard Piqué en medio de toda la avalancha de noticias que representan su separación de Shakira. El futbolista destruyó el celular del paparazzi.

Ante esta reacción, Raúl de Molina dijo que es inadaptable el comportamiento de Piqué y que “Cada día le que cae peor”. El presentador de Univision no entiende por qué el futbolista se salta luces en rojo, tiene este tipo de actitudes y no lo reprende la policía. Lili Estefan por su parte lo defendió y dijo que estaba pasando por un mal momento.

