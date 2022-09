Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de septiembre de 2022

Leo

Viene grandes cambios y sacrificios que te van a hacer una mejor persona y ser humano, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pon todo de tu parte para ser feliz y confía en el talento que tienes para lograr tus sueños y metas. Muchos movimientos en tu estado de ánimo que te van a hacer reflexionar muchísimo, ten cuidado con lo que dices pues lo que salga de tu boca podría dañar a personas que son muy importantes para ti, el amor te volverá a sonreír, pero no comas ansias todo a su tiempo. Una gran noticia te hará muy feliz y dará paz a tu vida y a la de quienes te rodean, muchos caminos nuevos que recorrer, pero Dios pondrá a tu paso el camino más correcto para encontrar el balance perfecto para tu vida.

Virgo

Grandes momentos están por llegar, si has estado enfermo o pasando por un mal momento Dios te dará la sanidad que necesitas, aprende a poner todo en sus manos y todo resultará bueno y exitoso. Cuida tus pasos y no vayas donde no te llaman, viene cierta noticia que te va a dar tranquilidad en el terreno sentimental. No tengas miedo de expresa lo que sientes, si algo no te gusta exprésalo y grítalo, aprende a decir que NO y a no dar gusto a las demás personas si eso a ti no te hace feliz. Se cierran muchos ciclos que habían quedado entreabiertos, no habías podido salir de muchos baches al no querer soltar lo que hace mucho dejo de pertenecerte. Muchos cambios y muchos pensamientos estarán pasando en ti antes de ir a dormir.

Libra

La oportunidad de emprender un negocio está llegando sin embargo debes de darte cuenta con quien haces tus lazos empresariales. Grandes amores están por llegar y un cambio de imagen te vendrá perfecto. Un viaje se aproxima y deberás de pensar mucho en el perdón pues hay personas que no has perdonado o es necesario que pidas disculpas a quien le fallaste o le hiciste daño solo así dejarás soltar el rencor que ha envenenado tu alma. Deja de despotricar veneno en contra de tus enemigos, la vida se encargará de cada uno de ellos, recuerda que lo que salga de ti hacia los demás será lo mismo que regresará a ti en muy poco tiempo.

Escorpio

Vienen muchos movimientos que te van a mostrar el verdadero sentido de la felicidad, agradece a Dios quién eres y lo que tienes. Un gran amor está por llegar una relación que ha sido tormentosa está por llegar a su fin. Una muy buena noticia te va a conducir por el camino del éxito. Los celos y la inseguridad de pareja se van a hacer presente en pocos días. Aprende a no vivir en el suelo por nadie y a darte cuenta de que quien te ame deberá de mostrártelo con hechos y no con palabras. Momento de pensar en el pasado y saber si lo que estás haciendo en tu presente es lo que querías y habías deseado para ti. No te quejes de lo que no tienes y lucha por ello, ármate de valor y expresa lo que sientes y pide lo que mereces pues solo así serás escuchado y te será dado.

Aries

Una persona necesitará mucho de tus consejos para salir adelante de un problema por el que está pasando. Tu corazón te dará señales sobre que caminos seguir para encontrar estabilidad económica, no juegues con fuego pues podrías quemarte. Vienen grandes movimientos para ti, pero necesitarás sanar ciertas heridas que no han logrado cicatrizar, recuerda quién eres y para dónde vas, muchos cambios en el amor y en el área laboral pues una decepción está a poco tiempo de aparecer. Mucha madures y cambios te van a dar el valor para mandar bien lejos a quien solo te ha humillado o tratado mal, ya no dejes que nadie se pase de lanza contigo, quita de tu vida eso que te ponga de malas o te haga sentir miserable.

Tauro

Deja de hacerte preguntas que no tienen respuesta, deja que el mundo ruede y cada persona se haga responsable de sus actos, es momento que tu comiences a ver por tu vida y ponerle el empeño que se requiere para que logres lo que quieres y deseas. Vienen muchos cambios importantes que tiene que ver con maduración, te darás cuenta quien sí y quien no es importante en tu vida, no trates como una opción a quién te ha tratado como su prioridad. Muchos cambios de humor que te van a desubicar mucho, pero lograrás encontrar sentido a tu vida.

Géminis

Muchas críticas surgirán a tu persona, pero sabrás hacerlas un lado y seguir tu camino, deja de quejarte por lo que no has obtenido y aprovecha ese tiempo en ir por lo que más anhelas, grandes movimientos en tu economía te ayudarán mucho a salir de cierta racha por la que estabas pasando. Muchas sorpresas que tienen que ver con el terreno del amor y de la justicia, recuerda que todo lo que sucede es por algo y que todo tiene una causa y efecto. La vida te dará otra oportunidad para volver empezar, solo no cometas los mismos errores y haz lo que tengas que hacer para lograr tu felicidad, recuerda que nadie es perfecto así que trata de no exigir algo que es imposible.

Cancer

Cuida mucho de no dañar a otras personas pues la vida se encargará de darte una lección. Empezarás a darte cuenta de la situación que sucede a tu alrededor, no temas a enfrentar tus miedos, es momento de que visualices qué es lo que quieres y deseas de esa persona y si realmente puede darte eso que anhelas o no, no pierdas el tiempo si sabes que no va a funcionar o no estará dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces. El momento de grandes verdades está por llegar, la información que saldrá al aire podría afectar a muchas personas de tu entorno sobre todo enemigos, no actúes como un karma y deja que se envenenen con su propio veneno.

Piscis

Es importante que comiences de cero en tu vida, que has un cambio radical el cual te conduzca a lograr la felicidad que en cierto grado no has podido encontrar del todo. La paz y estabilidad que tanto has estado buscando llegará en el momento que menos lo imagines, aprende a amar y querer con todo el corazón y entregarte por completo, si esa persona no te responde de la misma manera en ti no quedará, tu conciencia estará tranquila al haber dado lo mejor de ti. Movimiento en el área de los dineros sin embargo viene una perdida por algo que no estaba planeado. Cambios muy fuertes se visualizan y la llegada de un amor muy dominante podría hacerte cambiar la idea que tienes sobre el amor, aprende a quererte un poco más y valorarte y sobre todo darte cuenta de que solo tienes esta vida para vivirá y ser feliz.

Acuario

Vive, ama, siente, disfruta y agradece al cielo que sigues aquí y que puedes conseguir lo que desees, deja de lamentarte y de seguir pasándola mal, la vida es muy corta para llorar, quejarte y vivir con amargura, busca la paz y la estabilidad, deja de dañarte o intentar dañar a las demás personas, la felicidad radica en tus acciones y propósitos, es momento de que encuentres tu verdadero camino, muchos cambios que te harán un ser humano muy completo. Te llegarán noticias de expareja o ex amistad que te pondrán muy pensativo. Las cosas siempre tendrán un por qué en la vida y si algo no resulta es porque Dios tiene planeado algo mejor para ti, cree y confía en su voluntad. Recuerda quién eres y de donde provienes, ya no es momento de mirar hacia atrás y culpar a los demás de tu desgracia, has entrado en un punto de madures en el cual sabrás qué es lo que quiere y necesitas en tu vida para ser feliz.

Capricornio

Ya no caigas, no vuelvas a cometer los mismos errores, recuerda que eres un ser único y maravilloso y que no tienes competencia pues no existe otra persona creada a tu imagen y semejanza, aprende a darte el valor que tienes y no ponerte de oferta por nadie, la vida es justa y pondrá a cada persona en su lugar así que ya no te preocupes por quienes te dañaron en tu pasado pues en su momento la vida les cobrará la factura. Es importante que veas la vida más colorida, que te des cuenta de que cada prueba que has pasado ha sido una preparación intensa que Dios te ha enviado para hacerte más fuerte, confía en sus designios, vienen grandes misiones a tu vida las cuales te enriquecerán el alma y encentrarás esa felicidad que no has encontrado al 100.

Sagitario

Grandes muestras de cariño por parte de amistades se harán presentes en próximos días, no temas a ir por ese sueño que siempre has tenido, si aún vive en ti es porque hay muchas posibilidades de que se haga realidad sin embargo es necesario que pongas y des lo mejor de ti para que todo salga como lo has deseado y planeado. Confía en la voluntad de Dios y busca la manera de vivir en alegría y bienestar haciendo cosas positivas que puedan llenar en primera parte tu vida. Una noticia en el terreno de lo laboral y sentimental está por llegar. Vienen cambios a tu favor muy importantes, no descuides la parte de tu físico pues has comido demasiado y te has chiflado en estos días.