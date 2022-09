Los signos del zodiaco más supersticiosos, según la astrología

Hay signos del zodiaco que son particularmente supersticiosos por lo que, si eres de los que evita pasar por debajo de una escalera, no abres un paraguas en interiores o te mantienes alejado de los gatos negros, quizá pertenezcas a alguno de ellos.

La astrología es una herramienta interesante que puede ayudarnos a comprender el comportamiento de las personas, con base en sus rasgos planetarios. Así, hay signos que tienen el perfil para creer en la mala y buena suerte.

Y es que las supersticiones representan para ellos la sensación de control y produce un efecto placebo capaz de ocasionar una reducción de su ansiedad. A continuación, con base en una clasificación del sitio especializado Zodiac Shine, te decimos quiénes son estos signos zodiacales.

El primer lugar lo ocupa Piscis, de acuerdo con el artículo, porque es el que tiene más desarrollado su sentido espiritual. Este signo es el más intuitivo, por eso no es raro que haga caso a sus instintos o perciba las señales del universo más que otros signos.

Para un Piscis recurrir a las supersticiones al tomar decisiones no es raro, de hecho, cuando tienen mala suerte o entran en una racha perdedora la atribuyen más a factores místicos que a sus propias decisiones.

Cree en sus habilidades y se tiene mucha fe por lo que cuando no consigue una meta, puede atribuirlo a la mala suerte. Aries prospera cuando tienen el control, naturalmente hay cosas que no se pueden manipular, en este sentido, acude a los amuletos o rituales porque le dan seguridad.

En el papel, Libra es un signo que tiene criterio para juzgar los eventos y las experiencias, pero en el fondo creen en la suerte. Cuando entran en una buena racha y no desean salir de ella, buscan “señales” para depositar la fe en ellas como una prenda de la suerte o un ritual. Y es que este signo tiene la idea de que, si rompe ciertas tradiciones, puede alterar el equilibrio.

Como signo sensible, tiende a generar apego a las cosas lo que incluye rutinas, rituales y amuletos. Si algo les ha funcionado, no dejarán de hacerlo por eso no es raro que un Cáncer tenga comportamientos supersticiosos, principalmente, cuando se trata de protegerse a él mismo y sus seres queridos.

